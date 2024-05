VIDEO Nova snimka napada na policijski konvoj: Maskirani napadači pucali izbliza i ubili dvojicu policajaca

Na videu koji je objavljen u utorak poslijepodne na platformi X vidi se crni automobil na naplatnoj postaji u Normandiji koji je udario u policijski kombi, nakon čega su dotračali zamaskirani napadači. Otmičari su potom otvorili vrata policijskih automobila i izvukli 30-godišnjeg Mohameda Amra zvanog Muhu sa lisicama.

Zatvorenika su su prevozili iz Rouena u Evreux. Jutros ga je posebno saslušao istražni sudac u Rouenu u slučaju pokušaja ubojstva za koje je optužen te je bio na povratku u zatvor u kojem se nalazi zbog predhodne kazne.

Drugi, uznemirujući video, snimio je putnik autobusa koji je u tom trenu onuda prolazio. U tom videu vide se naoružani maskirani napadači, ali i lokve krvi pored kombija.

Video of an attack on a prison van at a toll booth in #Incarville, #France, taken this morning. Several prison staff were shot and killed. The prisoner escaped. pic.twitter.com/X1heFGcaXM