Internetom kruži nova snimka finske premijerke na kojoj pleše s misterioznim muškarcem. Nakon njezine objave, Marin je potvrdila da se testirala na droge.

Finska javnost ponovno bruji o premijerki Sanni Marin, nakon što je u četvrtak internetom počela kružiti nova snimka njezina partijanja.

Sanna Marin i nepoznati muškarac (Foto: Twitter/Screenshot)

Na njoj Marin pleše s nepoznatim muškarcem. Dio medija navodi da se radi o glazbeniku Olavi Uusivirta, navodi Daily Mail.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd