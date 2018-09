Željno očekivana knjiga istraživačkog novinara Boba Woodwarda o Donaldu Trumpu donosi mučan portret neobrazovanog, koleričnog i paranoičnog predsjednika kojeg njegovi ministri i suradnici neprestano pokušavaju kontrolirati kako bi izbjegli teža odstupanja.

Washington Post često objavljuje neugodne opise 45. američkog predsjednika. Novinari tog lista Woodward i Carl Bernstein otkrili su 1972. skandal koji je doveo do ostavke predsjednika Richarda Nixona. Nakon susreta s Trumpom i njegovom ekipom za nacionalnu sigurnost o vojnoj nazočnosti na korejskom poluotoku, ministar obrane Jom Mattis je navodno rekao suradnicima da se predsjednik "ponaša kao učenik od 10 ili 11 godina".

Prema informacijama koje je skupio Bob Woodward, nakon kemijskog napada u travnju 2017. koji se pripisuje sirijskom režimu Bašara al-Asada, Trump je pozvao generala Mattisa i rekao mu da želi ubiti sirijskog predsjednika. "Ubit ćemo ga. Idemo! Idemo unutra i pobijmo ih!", rekao je Trump, a nakon razgovora Mattis se okrenuo prema jednom savjetniku i rekao mu: "Ništa od toga nećemo poduzeti. Bit ćemo puno odmjereniji".

Bob Woodward u knjizi "Strah: Trump u Bijeloj kući" opisuje čestu frustraciju šefa osoblja Bijele kuće, Johna Kellyja koji je tradicionalno najbliža osoba predsjedniku u "zapadnom krilu". Na jednome od sastanaka o Trumpu je navodno rekao: "On je idiot. Ne može mu se ništa objasniti. Ne znam što tu radimo. Ovo je najgori posao koji sam ikada imao".

Krajem kolovoza Trump se u jednom tvitu žestoko okomio na Carla Bernsteina, koji je s Bobom Woodwardom istraživao Watergate i postao ikona istraživačkog novinarstva. "U cijeloj zemlji se rugaju Carlu Bernsteinu, čovjeku koji živi u prošlosti i razmišlja kao stari degenerik, izmišljajući priču za pričom! Fake News!", napisao je Trump.

CNN is being torn apart from within based on their being caught in a major lie and refusing to admit the mistake. Sloppy @carlbernstein, a man who lives in the past and thinks like a degenerate fool, making up story after story, is being laughed at all over the country! Fake News