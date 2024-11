Keith Kellogg (80), umirovljeni general-pukovnik kojeg je Donald Trump izabrao za posebnog izaslanika za mir u Ukrajini. Objavljeni su detalji njegovog plana za okončanje sada već trogodišnjeg rata.

Kellogg je plan suautorirao s bivšim Trumpovim pomoćnikom Fredom Fleitzom, koji poziva na prekid vojne pomoći Ukrajini, osim ako ne pristane na mirovne pregovore s Rusijom. Plan predviđa zamrzavanje sukoba duž trenutnih linija bojišnice, što bi ostavilo Rusiju pod kontrolom oko jedne petine ukrajinskog teritorija. Dokument također navodi kako bi trebala postojati "formalna američka politika za traženje prekida vatre i pregovaračkog rješenja sukoba u Ukrajini".

Dokument navodi da bi SAD nastavio pružati oružje i pomoć Ukrajini kako bi osigurao da Moskva "ne napravi daljnje pomake i ne napadne ponovno nakon prekida vatre ili mirovnog sporazuma." Daljnja vojna pomoć Kijevu bila bi uvjetovana sudjelovanjem Ukrajine u mirovnim pregovorima s Rusijom.

Kako bi privukli Vladimira Putina za pregovarački stol, SAD i njegovi NATO partneri trebali bi odgoditi članstvo Ukrajine u savezu u zamjenu za sigurnosna jamstva.

Kijev također treba shvatiti da će trebati dugo vremena da povrati sav okupirani teritorij, a djelomično ukidanje sankcija Rusiji moglo bi potaknuti Kremlj na mir. Nije jasno hoće li Trump iskoristiti plan koji je Kellogg suautorirao kako bi okončao rat, koji izabrani predsjednik tvrdi da može završiti prije inauguracije 20. siječnja 2025.

"Donald Trump je obećao da će riješiti rat u Ukrajini za 24 sata, ali to je nemoguće, a vjerojatno ni sam nije vjerovao u to", izjavio je Cédomir Nestorović, profesor geopolitike na ESSEC Business School za Newsweek.

"S druge strane, on želi djelovati i zato će se zalagati za princip razmjene teritorija za mir iako nitko ne zna koje teritorije ni kakav mir to podrazumijeva. Što se Putina tiče, i on želi djelovati brzo. Rok do 20. siječnja je privlačan i njemu i Trumpu jer bi američki predsjednik mogao započeti mandat bez sukoba u Ukrajini" dodaje.

Na početku Putinove opsežne invazije, Kellogg je omalovažavao rusku vojsku nazivajući je Vermontskom nacionalnom gardom s nuklearnim oružjem. "Mislili smo da su ti momci visoki 3 metra. Nisu. Visoki su oko 1,7," rekao je u emisiji Fox & Friends u ožujku 2022.

Pročitajte i ovo Gdje je novac? Detalji raskrinkavanja hrvatske IPTV mafije: Zaradili su milijune eura, hoće li se istraga proširiti i na kupce?

Pročitajte i ovo Ovo ledi krv u žilama VIDEO Objavljena snimka strašnog napada morskog psa: Munjevitom brzinom zahvatio je glavu ronioca...