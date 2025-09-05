Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
NADOLAZEĆA PRIJETNJA

Nova jeftina droga preplavila škole, djeca je kupuju na društvenim mrežama: "Puno je jači nego što očekuju"

Piše V. S., 05. rujna 2025. @ 07:38 komentari
Tekućine za vejp, ilustracija
Tekućine za vejp, ilustracija Foto: Getty Images
Nova velika studija vejpova zaplijenjenih iz škola otkrila je da više od 10 % sadrži sintetičku drogu "začin" (eng. spice).
Najčitanije
  1. Odrasla osoba s djetetom, ilustracija
    Drama

    Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
  2. Retrovizor, ilustracija
    Neobičan prizor

    Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
  3. Brod Moby Drea - 6
    EMISIJA PROVJERENO

    Insajderi iz industrije otkrivaju pozadinu priče: "Ako se ljudi razbole i umru, oni plate i gotovo"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
SAD smanjuje sigurnosna sredstva za zemlje koje graniče s Rusijom
SIGURNOSNA SREDSTVA
Amerika zadaje udarac državama koje graniče s Rusijom: "Trump je potpisao naredbu"
Putin zagrmio u Vladivostoku: Strane trupe bit će legalna meta u Ukrajini
Dogovor Koalicije voljnih
Putin zagrmio: "Strane trupe u Ukrajini bit će legalna meta za napad!"
Vili Beroš javio se na natječaj u Vinogradskoj bolnici, no ispada da je tamo bio zaposlen cijelo vrijeme
nevjerojatno
Skandal u bolnici! Beroš se javio na natječaj, a onda su shvatili da mu nikad nisu dali otkaz
Joe Biden operiran zbog raka kože
liječnici optimistični
Biden snimljen s velikim ožiljkom na glavi, otkriveno o čemu je riječ
Autom udarile klokana, pokušale mu pomoći pa i same poginule
Tragedija u Australiji
VIDEO Autom udarile klokana, pokušale mu pomoći: Dogodila se velika tragedija
Kim Jong Un i Xi Jinping kažu da su nepokolebljivo predani razvoju odnosa
NEPOKOLEBLJIVI
"Prijateljstvo ostaje konstantno, bez obzira na promjene u svijetu": Kim Jong Un i Xi Jinping poslali poruku
Djed iz vrtića pokupio tuđe dijete
Drama
Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Neobičan prizor
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Insajderi iz industrije recikliranja brodova otkrili pozadinu priče o Moby Drea: "Ako se ljudi razbole i umru, oni plate i gotovo"
EMISIJA PROVJERENO
Insajderi iz industrije otkrivaju pozadinu priče: "Ako se ljudi razbole i umru, oni plate i gotovo"
Časne sestre iz Zagreba dobile ulicu u glavnom gradu Argentine
Časne sestre dobile ulicu
Susjedi su govorili da nisu normalne, ali ovaj njihov potez sve je promijenio: "To je moja misija"
Pula: Ukinuta zabrana pristupa otoku Sv. Andrija
u pulskom zaljevu
Zabranjeni hrvatski otok otvoren za posjetitelje: "Tko želi može ići, ali..."
Nikola Grmoja o inicijativi za smjenom ministrice Nine Obuljen Koržinek
Za Dnevnik Nove TV
Grmoja zbog pokušaja smjene ministrice kulture prozvao ljevicu: "Ja ne znam kako će se iz toga izvući"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Djed iz vrtića pokupio tuđe dijete
Drama
Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Neobičan prizor
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Novi potres snage 6,2 pogodio Afganistan
Niz potresa
Zemlja u ruševinama: Nakon užasa, novi udar od 6,2 po Richteru
show
Tragična ljubavna priča Giorgia Armanija
''tada je umro dio mene...''
Tragedija je slomila Giorgia Armanija: Najveći životni udarac nije imao veze s modnim carstvom
Žanamari Peričić podijelila fotke s plaže i emotivnu objavu
''Neka pati koga smeta''
Brutalna figura Žanamari pala je u drugi plan zbog emotivnog priznanja: ''Ništa nije kako izgleda...''
Andrej Plenković na premijeru animiranog filma poveo najmlađeg nasljednika Ivana
preslatki trenuci
Drugačija strana premijera Plenkovića! Najmlađi nasljednik tatu nije ispuštao iz zagrljaja
zdravlje
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
zabava
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Ups!
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Kakve to zvukove proizvodi?! Nitko mu nije vjerovao dok nije podijelio snimku mačke
Hmm...
Kakve to zvukove proizvodi?! Nitko mu nije vjerovao dok nije podijelio snimku mačke
tech
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
Odgovor je u DNK-u
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Trajni poremećaji
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
sport
Nevjerica kod Crnogoraca: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
JE LI TO MOGUĆE?
Nevjerica kod naših susjeda: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
Eurobasket: Grčka pobijedila, Španjolska ispala i ide kući!
Ludi rasplet skupine
Grci dobili Španjolce i poslali ih kući: Ovo su svi parovi osmine finala Eurobasketa
Slovačka pobijedila Njemačku 2:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.
Ovo nisu očekivali
VIDEO Iznenađenje na startu kvalifikacija za SP: Njemačka doživjela nokaut
tv
Daleki grad: Došao je i taj trenutak - nakon ovih riječi više nema povratka
DALEKI GRAD
Došao je i taj trenutak - nakon ovih riječi više nema povratka
Daleki grad: Ne može živjeti bez njega - zašto ju je spasio?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Ne može živjeti bez njega - zašto ju je spasio?
Leyla: Čuo se pucanj - svi su odmah krenuli prema njegovoj sobi
LEYLA
Čuo se pucanj - svi su odmah krenuli prema njegovoj sobi
putovanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
novac
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
Po mirnom moru
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
U pripremi natječaj za gradnju luke Perna na Pelješcu vrijedan 14,56 milijuna eura
Umjesto Orebića
U pripremi natječaj za gradnju luke Perna na Pelješcu vrijedan 14,56 milijuna eura
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
Napredak
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
lifestyle
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Potpuna pomrčina Krvavog Mjeseca
Iscjeljenje i odgovori
Kako 'krvavi Mjesec' utječe na horoskopske znakove i donosi prekretnicu?
Ulična moda šik trudnica sa zagrebačke špice 2025.
Udobno, a efektno
Bye bye, Rihanna: Imamo novu šik trudnicu i to sa zagrebačke špice
sve
Nevjerica kod Crnogoraca: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
JE LI TO MOGUĆE?
Nevjerica kod naših susjeda: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Eurobasket: Grčka pobijedila, Španjolska ispala i ide kući!
Ludi rasplet skupine
Grci dobili Španjolce i poslali ih kući: Ovo su svi parovi osmine finala Eurobasketa
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene