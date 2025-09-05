Nova jeftina droga preplavila škole, djeca je kupuju na društvenim mrežama: "Puno je jači nego što očekuju"

Policija je uzela gotovo 2000 tekućina za vejp iz 114 srednjih škola u Engleskoj, a Sveučilište u Bathu ih je testiralo. Oko 13 % sadržavalo je začin.

Ilegalne tekućine za vejp, često jarkih boja, reklamiraju se na TikToku, Facebooku i Instagramu kao THC, psihoaktivna komponenta kanabisa koja je zabranjena u Velikoj Britaniji, piše Sky News.

Međutim, mnogi su zapravo napravljeni od začina - droge koja je daleko jeftinija za proizvodnju.

Droga je "nevjerojatno" jaka i izaziva ovisnost, rekao je profesor Chris Pudney, koji je vodio studiju.

"Mladu osobu to stavlja u vrlo rizičnu poziciju da bude prisiljena, zlostavljana ili uvučena u daljnji kriminalitet korištenjem droge poput ove", rekao je.

Nalazi dolaze nakon što je sveučilište prošle godine testiralo mali uzorak, a prvo je otkrilo da se začin nalazi u vjepovima koje koriste školska djeca. Koristeći vizualnu analizu, sveučilište je također proučilo koji postotak tekućine za vejp koja se prodaje na društvenim platformama je začin, a ne THC.

Profesor Pudney rekao je da je veći postotak začina (spice) prisutan na platformama s mlađom demografskom skupinom: 67,5 % na TikToku, 54,2 % na Instagramu i 12 % na Facebooku.

"Razlog zašto su mladi ljudi meta ove droge je taj što je jeftina. Jednostavno je tako jeftina i tako lako se do nje dolazi jer je ima toliko puno u društvu"; rekao je.

Dodao je da, iako prava THC kanabis e-cigareta košta oko 60 funti (69 eura) u SAD-u, gdje je legalna, Spice košta oko 5 funti (5,76 eura) po punjenju e-cigarete.

Vejpanje, ilustracija Foto: Getty Images

Dječaku prisilno gurnuli cigaretu u usta

Kelly, što nije njezino pravo ime, iz prve ruke zna kakav utjecaj mogu imati ilegalne tekućine za vejp. Njezin sin tinejdžer se srušio nakon što su mu nasilnici ispred škole prisilno stavili e-cigaretu sa začinom u usta.

"Rekao je da halucinira. Da je bio u vodi, osjećao se kao da je u vodi. Osjećala sam se kao da je bio zlostavljan - to je od tada imalo ogroman utjecaj na njega. Njegova anksioznost se povećala, boji se izaći iz kuće, nije bio u školi više od godinu dana, to je imalo ogroman utjecaj na njega", ispričala je za Sky News.

Rekla je da roditelji djece koja koriste e-cigarete trebaju provjeravati što koriste.

Dobrotvorne organizacije za borbu protiv droga kažu da postoji sve veći broj izvješća o školama u kojima se djeca slome nakon udisanja vejpova sa začinom.

"Postoji mnogo dokaza da je to nova i nadolazeća prijetnja - moramo je pomno pratiti", kaže Fiona Spargo-Mabbs iz Zaklade Daniel Spargo-Mabbs, dobrotvorne organizacije za edukaciju o drogama i alkoholu.

"Znamo da postoji povećan broj hospitalizacija iz škola. To je stvarna zabrinutost. I ne samo da postoji zabrinutost ne samo da je začin puno jači nego što mnogi mladi ljudi očekuju, već su i puno ranjiviji u adolescenciji jer su u tako kritičnoj fazi razvoja mozga i tijela", dodala je.

Odgovornost društvenih mreža

Kao odgovor na našu prijavu, TikTok je rekao da sadržaj koji promovira vejp i ilegalne droge nije dopušten te je uklonio račune koje je istaknuo Sky News.

Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, tvrdi da je kupnja i prodaja droge na njezinim platformama "strogo zabranjena" te da ima stroge mjere za otkrivanje i uklanjanje takvog sadržaja. Također je izbrisala račune dilera droge koje smo pronašli.

Telegram, platforma za razmjenu poruka koja se često koristi za komunikaciju s dilerima droge, rekla je za Sky News da je prodaja ilegalnih supstanci "izričito zabranjena" te da se milijuni sadržaja uklanjaju svaki dan.

Platforme društvenih medija imaju zakonsku obvezu uklanjanja kriminalnog sadržaja prema Zakonu o online sigurnosti iz 2023. No Sveučilište u Bathu izjavilo je da postoji jasan neuspjeh platformi u djelovanju te poziva Ofcom (agencija britanske vlade za komunikacije) da stvori poseban program provedbe zakona protiv online prodaje droga.

Ofcom je za Sky News rekao da poziva platforme na odgovornost.

"Također je važno da se ovo dogodi uz učinkovite mjere provođenja zakona protiv pojedinaca koji prodaju ilegalne droge putem interneta, rekao je glasnogovornik.