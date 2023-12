Šarene su i zabavne, reklamiraju ih zvijezde, a sve više ih koriste djeca: "Neki čak ne dočekaju transplataciju, tolika su oštećenja"

Anketa jedne zagrebačke osnovne škole pokazuje da većina 13-godišnjaka ne vejpa. No, više od 60 posto sedmaša vidjelo je svoje vršnjake kako puši ili vejpa, a čak 10 posto petaša to radi povremeno ili je barem probalo.

"Vejpanje je za mlađe klince", rekao je reporterki DNEVNIKA Nove TV Ameli Čilić 17-godišnjak koji već dvije godine ne puši e-cigarete nego obični duhan, iako zna da su i jedne i druge za tu dob zabranjene.

Pročitajte i ovo Anketa Dnevnika Nove TV Treba li Hrvatska nadzirati navijače puštene iz grčkih zatvora? Pogledajte kako ste glasali

E-cigarete su šarene i zabavne, s okusom maline, vanilije ili duhana, pa ih 15-godišnjaci koriste kao "gadgete", kažu u Zavodu za javno zdravstvo. U Hrvatskoj ih je probalo 33 posto dječaka i 44 posto djevojčica te dobi, dok ih 21 posto dječaka i 29 posto djevojčica koristri redovito.

"Istraživanja nam dalje pokazuju da imamo lagani pad korištenja običnih cigareta, ali taj pad je upravo nadomjestilo korištenje e-cigareta. O grijanom duhanu i nikotinskim vrećicama nemamo još podataka"; rekla je Dijana Mayer iz Nacionalnog povjerenstva za borbu protiv pušenja.

Pročitajte i ovo Zabrinuti građani Što se krije iza paleža automobila u Zagrebu? "Nije mi drago kad mi se to događa u susjedstvu"



No, školska anketa pokazuje da osnovnoškolci i njih koriste.

"Ovo ministarstvo je poslalo školama upozorenje još prije godinu dana, da mogu očekivati ovakvu pojavu u školama. Sad smo to, naravno, ponovno intenzivirali", istaknuo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.



Iako nemaju katrana, jednokratne e-cigarete mogu imati nikotina kao dvije kutije običnih, pa ih sve više zemalja postupno zabranjuje. 2019. u svijetu je prvi put zabilježena nova plućna bolest, evali - izazvana upravo tim zabavnim, šarenim pušilicama.

Pročitajte i ovo Dvosjekli mač za Plenkovića Nakon packi iz EU-a rast će cijene struje? ''Mogla bi se i udvostručiti"



"To je akutna ozljeda plućnog parenhima, nastala inhalacijom tih elektronskih cigareta koja dovodi do akutnog oštećenja pluća u nekim slučajevima do smrti ljudi koji ne dočekaju ni transplantaciju pluća. Ima puno zabilježenih slučajeva u svijetu"; objasnio je Radovan Zrilić, ravnatelj Poliklinike za bolesti dišnog sustava.

Pročitajte i ovo Intenzivna istraga Policija otkrila tko je muškarac koji je djecu nagovarao da uđu u automobil: "Roditelji kažu da je viđen i na drugim mjestima"

Pročitajte i ovo Nije se predao Priča dječaka s maskom ganula je svijet: "Nitko mu nije davao ikakve šanse da će preživjeti"

Njihova privlačnost za mlade leži u okusima koji su dizajnirani baš za njih, a još kada ih reklamiraju influenceri i zvijezde, tinejdžerima postaju neodoljivi. A baš to želi i duhanska industrija.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.