Liječnici u Indiji početkom svibnja počeli su dizati uzbunu zbog porasta mukormikoze – rijetke i potencijalno smrtonosne infekcije, poznatije kao ''crna gljiva''. Mnogi pacijenti već su ranije bili inficirani koronavirusom ili su se pak nedavno oporavili od COVID-a te im je imunitet oslabio.

U proteklih nekoliko tjedana prijavljene su tisuće slučajeva, stotine ljudi je hospitalizirano i najmanje 90 pacijenata je preminulo. Dvije savezne države su proglasile epidemiju, a tamošnja vlada je odlučila da je to bolest koju se mora prijaviti.

Bolest uzrokuje plijesan koja se nalazi u vlažnom okruženju poput tla ili komposta i može napasti dišne puteve. Srećom, nije zarazna i ne širi se od osobe do osobe. Bolest može uzrokovati nekoliko vrsta gljivica, no one nisu štetne za većinu ljudi, no mogu uzrokovati ozbiljne infekcije, a najčešće napada one kojima je imunitet oslabljen, izvještava Centar za kontrolu i prevenciju bolesti.

Traže se očevici prometne u Sisku: Vozilom udario 13-godišnjakinju i pobjegao s mjesta nesreće

Kupuju se borbeni avioni, ali pitanje je - tko će njima upravljati? "Bojim se da ćemo kupiti vrhunski auto koji će nam ležati u garaži, a dijete će mi biti gladno"

Indijom se širi nova bolest 02 (Foto: Afp)

Crna gljiva obično zahvaća sinuse ili pluća, a može utjecati i na kožu te nastaju površinske ozljede poput opeklina i posjekotina. Također, simptomi ovise o tome gdje su se gljivice nastanile u čovjekovu tijelu. Kada se bolest pojavi, simptomi su oticanje lica, vrućica, čirevi na koži i crne lezije u ustima, prenosi CNN.

''Ako se bolest ne liječi, može imati od 20 do 50 posto smrtnih slučajeva'', rekao je Hemant Thacker, liječnik savjetnik i specijalist za kardiometabolike u bolnici Breach Candy u Mumbaiju.

Bolest se povezuje s COVID-om zbog toga što oni koji su preboljeli koronavirus ili imaju koronavirus, zbog slabog imuniteta mogu se dodatno zaraziti. ''Pacijenti s COVID-om posebno su osjetljivi jer virus ne utječe samo na njihov imunološki sustav - lijekovi za liječenje mogu također suzbiti njihov imunološki odgovor'', govori Thacker.

Indijom se širi nova bolest 03 (Foto: Afp)

"Zbog ovih čimbenika, pacijenti s COVID-19 suočeni su s ponovnim rizikom da ne uspiju u borbi protiv napada koje su organizirali organizmi poput mukormiceta", rekli su iz ministarstva te su dodali da to ne znači da će se svaki pacijent zaražen koronavirusom zaraziti tom bolešću.

Srećom, za ovu bolest postoji lijek. Liječi se antigljivičnim lijekovima, a oporavak traje do šest tjedana. No, u nekim slučajevima je potrebna operacija da bi se uklonilo mrtvo ili zaraženo tkivo. ''U nekih pacijenata to može rezultirati gubitkom gornje čeljusti ili ponekad čak i oka'', priopćilo je ministarstvo.

Policija objavila detalje tragedije kod Kutine: Muškarac izbo nevjenčanu suprugu, pokušala ga je spriječiti u samoozljeđivanju

Kada će nam se život vratiti u normalu? Epidemiologinja otkrila pod kojim ćemo uvjetima moći organizirati proslave, a komentirala je i kućne testove

Bhavya Reddy, stanovnica indijske države Telangana, rekla je da je njenom ocu bolest dijagnosticirana 26. travnja, taman kada sr oporavljao od koronavirusa. ''Jednom kad se počeo oporavljati, lice mu je počelo oticati. Kad se oteklina nije smanjila, liječnici su nam rekli da mora dobiti injekciju'', rekla je. Na kraju je njen otac završio na operaciji sinusa da bi se ublažila oteklina.

Indijom se širi nova bolest 06 (Foto: Afp)

Dosad je prijavljeno više od 3200 slučajeva diljem Indije, a umrlo je najmanje 90 osoba. U četvrtak je središnja vlada klasificirala mukormikozu kao bolest koju je potrebno prijaviti, što znači da sve države i teritoriji moraju svoje slučajeve prijaviti saveznim vlastima.