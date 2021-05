Testni domjenak i svadba održani su prošli tjedan, a pokazali su da ni na jednom događaju nije došlo do širenja zaraze. Više informacija o popuštanju mjera i normalizaciji života u Dnevniku Nove TV otkrila je epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dijana Mayer.

Popuštanje mjera najavljeno je za 1. lipnja, a kada bi nam se život mogao vratiti u normalu otkrila je Dijana Mayer, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

''Nikada nije samo jedan čimbenik dovoljan za popuštanje mjera. Svjedoci smo da je iz dana u dan sve manji broj novooboljelih'', istaknula je na početku Mayer.

''Zasad nemamo u najavi novih pilot-projekata, ali poboljšanjem epidemiološke situacije vrlo je vjerojatno da će se ovakva događanja moći održavati po starom normalnom, ali će biti uvjet da su ljudi cijepljeni, da su unutar 180 dana preboljeli COVID ili da imaju negativan test na koronavirus'', kaže Mayer.

Nema lažne mlade, ali su tu zato bend, DJ, ples, hrana... Otkrivamo kako će izgledati pokusni domjenak i svadba i tko će biti uzvanici

Na pitanje kako će se takva događanja u budućnosti kontrolirati, Mayer kaže da su u probnim domjencima sudjelovali organizacijski odbor i i stručnjaci iz HZJZ-a. ''Naravno da je to nemoguće provesti kad se mjere popuste, a i neće moći to epidemiolozi kontrolirati, ali vjerujem da će biti ili organizacijskih odbora ili će to raditi zaposlenici ugostiteljskih objekata'', rekla je.

Čemu lažne potvrde?

Kada je riječ o potencijalnim lažnim potvrdama, Mayer kaže da su one uvijek mogućnost. ''Ali čemu lažne potvrde? Nećete prevariti niti nas niti COVID redare niti policiju niti epidemiologe, prevarit ćemo samo sebe. I onda ćemo opet imati porast novooboljelih i jedino što se može dogoditi je da se nakon popuštanja dogodi novo zatvarane. Prevare i laži nikome u interesu'', poručila je epidemiologinja Dijana Mayer.

Osvrnula se i na kućne testove, za koje kaže da se na temelju njih neće skraćivati vrijeme izolacije i samoizolacije. ''Oni su samo za smirivanje populacije'', zaključuje Mayer.

