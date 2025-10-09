Norvežani u strahu zbog Nobela za mir: "Kad je on u pitanju, moramo biti spremni na sve"

Samo nekoliko sati prije objave ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za mir, norveški političari pripremaju se na moguće posljedice u odnosima između SAD-a i Norveške ako nagrada ne bude dodijeljena Donaldu Trumpu.

Norveški Nobelov odbor u četvrtak je naglasio da je odluku o tome tko će biti laureat nagrade za mir 2025. donio već u ponedjeljak, nekoliko dana prije nego što su Izrael i Hamas postigli prekid vatre prema planu američkog predsjednika za Gazu.

Uzimajući u obzir vremenski okvir i sastav neovisnog peteročlanog odbora, većina stručnjaka za Nobelovu nagradu i norveških promatrača smatra kako je vrlo malo vjerojatno da će Trump dobiti nagradu, što izaziva strah u zemlji zbog toga kako bi mogao reagirati na ovako javno odbacivanje.

Kirsti Bergstø, čelnica norveške Socijalističke ljevice i glasnogovornica stranke za vanjsku politiku, izjavila je da u Oslu trebaju biti "spremni na sve“.

"Donald Trump vodi SAD u ekstremnom smjeru, napada slobodu govora, koristi maskirane tajne policajce koji otimaju ljude usred bijela dana i obračunava se s institucijama i sudovima. Kada je predsjednik ovako nestalan i autoritaran, naravno da moramo biti spremni na sve", rekla je Bergstø za Guardian.

"Nobelov odbor je neovisno tijelo i norveška vlada nema nikakvu ulogu u određivanju dobitnika nagrada. Ali nisam sigurna da Trump to zna. Moramo biti spremni na bilo što s njegove strane."

Trump već dugo otvoreno govori da bi trebao dobiti Nobelovu nagradu za mir, čast koja je 2009. dodijeljena jednom od njegovih predsjedničkih prethodnika, Baracku Obami, za njegove "izvanredne napore u jačanju međunarodne diplomacije i suradnje među narodima".

U srpnju je, navodno, Trump nazvao Jensa Stoltenberga, norveškog ministra financija i bivšeg glavnog tajnika NATO-a, kako bi pitao o Nobelovoj nagradi. Na UN-u prošlog mjeseca Trump je lažno tvrdio da je zaustavio sedam "beskrajnih ratova", rekavši svjetskim liderima:

"Svi kažu da bih trebao dobiti Nobelovu nagradu za mir."

Zelenski: "Trump zaslužuje nominaciju ako..."

U četvrtak je u Bijeloj kući ugostio državni vrh Republike Finske te nije propustio na sastanku otvorenom za medije naglasiti kako bi mu postizanje mira u Gazi bio "osmi rat kojeg je uspio zaustaviti".

Istovremeno, o mogućnosti da Trump zaista dobije nagradu govore brojni dužnosnici, pa i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski koji je rekao da bi Trump nagradu trebao dobiti - ako pošalje krstareće rakete Tomahawk njegovoj zemlji i pomogne u pregovorima o prekidu vatre s Rusijom.

"Tijekom našeg posljednjeg sastanka nisam čuo 'ne'. Ono što sam čuo jest da će se rad nastaviti na tehničkoj razini i da će se ta mogućnost razmotriti", rekao je Zelenski novinarima u četvrtak, govoreći o sastanku koji je prošlog mjeseca održao s američkim predsjednikom tijekom Generalne skupštine UN-a u New Yorku.

Zelenski je dodao da, ako Trump može ponuditi svijetu, a "prije svega ukrajinskom narodu", priliku za prekid vatre, tada zaslužuje nominaciju za Nobelovu nagradu za mir, piše Independent.