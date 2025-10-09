Obavijesti Foto Video Pretražite
Još se ne zna dobitnik

Norvežani u strahu zbog Nobela za mir: "Kad je on u pitanju, moramo biti spremni na sve"

09. listopada 2025.
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Iako Donald Trump otvoreno govori da bi trebao dobiti Nobelovu nagradu za mir, odbor koji o tome odlučuje rekao je da su odluku već donijeli. Sada se među norveškim političarima pojavio strah od mogućih posljedica te odluke - ako dobitnik nije Trump.
  1. Aleksandar Vučić
    Uvedene sankcije

    Vučić oštro odgovorio Hrvatskoj: "Mi ćemo kupiti HEP i JANAF, dat ćemo 50 posto više od drugih!"
  2. Victor Gao
    Posijao strah

    Jezivo upozorenje ovog čovjeka širi se društvenim mrežama: "Nećemo zapucati prvi, ali..."
  3. Ilustracija
    Tvrtka ga tuži

    Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
