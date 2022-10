U Oslu su u 11 sati objavljena imena dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za mir.

Bjeloruski borac za ljudska prava Ales Bjaljacki, ruska organizacija za ljudska prava Memorial i ukrajinska organizacija Centar za građanske slobode, dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, objavio je u petak u Oslu Odbor za dodjelu te nagrade.

Ove godine bilo je ukupno 343 tajnih nominacija. Henrik Urdal, direktor Instituta za istraživanje mira iz Osla (PRIO), rekao je da bjeloruska oporbena čelnica Svetlana Tihanovska i kritičar Kremlja Aleksej Navaljni koji se nalazi u zatvoru zaslužuju da im se oda počast zajedno.

