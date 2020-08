Iz bolnice u ruskom gradu Omsku, gdje je Navaljni prvo primljen, naglasili su da u njegovom tijelu nisu pronašli nikakav otrov i da su mu spasili život.

Njemački liječnici kažu da je Aleksej Navaljni ipak otrovan. Završili su s ispitivanjima velikog Putinovog kritičara i kažu da su u njegovom tijelu pronašli tvar koja djeluje na živčani sustav. Vlasti su kod njegove sobe postavile stražu.

A iz bolnice u ruskom Omsku, gdje je Navaljni prvo primljen, kažu da su mu spasili život. Naglasili su i da u njegovom tijelu nisu pronašli nikakav otrov.

„Da smo pronašli neku vrstu otrova koja bi bila potvrđena, onda bi nam bilo puno lakše. Bila bi jasna dijagnoza, jasno stanje i znalo bi se kako provesti liječenje“, kazao je Anatolij Kaliničenko, zamjenik glavnog liječnika bolnice u Omsku.

„Ja sam jedan od onih koji temelje svoje prosudbe na činjenicama, a u slučaju Navaljni nedostaje još puno činjenica - medicinskih, a vjerojatno i kriminoloških“, smatra Heiko Maas, njemački ministar vanjskih poslova.

Podsjetimo, Putinovu kritičaru Alekseju Navaljnom pozlilo je na letu iz Sibira za Moskvu prošlog tjedna. Primljen je u bolnicu u gradu Omsku no njegovi pristaše tražili su da ga se prebaci na liječenje u Njemačku. Ruski liječnici prvo transport nisu odobrili jer su tvrdili da njegovo stanje to ne dopušta no u nedjelju ujutro ipak je zrakoplovom prevezen u Berlin.

Njegov tim tvrdi da je u zračnoj luci prije polijetanja popio čaj u kojemu je bio podmetnut otrov. Iz bolnice u Omsku tvrdili su da su mu dijagnosticirali metaboličku bolest.

