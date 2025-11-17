Policija upucala gluhu djevojčicu koja ima srpsko državljanstvo: Napala ih noževima?

Policijska operacija u Bohumu eskalirala je tijekom pokušaja pomoći nestaloj 12-godišnjoj djevojčici. Djevojčica je navodno prijetila policajcima s dva noža, zbog čega je policija pucala na nju - jedan elektrošokerom, a drugi službenim pištoljem.

Mnogi detalji o intervenciji još su uvijek pod istragom, izjavili su policija i državno odvjetništvo. Intervenciju je posebno mogla otežati činjenica da su, prema navodima policije, i djevojčica i majka gluhe. Predmet istrage je i pitanje je li uopće bilo moguće uspostaviti komunikaciju između policajaca i dviju gluhih osoba.

Policija je prethodno satima tragala za nestalom dvanaestogodišnjakinjom. Djevojčica zapravo živi u jednoj dječjoj ustanovi u Münstru, a u nedjelju je iznenada nestala bez traga. Odgajatelji su odmah podigli uzbunu i obavijestili policiju.

Djevojčica pobjegla kod majke kojoj je oduzeto skrbništvo

Pokrenuta je opsežna potraga jer je, prema istražiteljima, djevojčica ovisna o vitalnim lijekovima. U noći na ponedjeljak pojavile su se indicije da je 12-godišnja djevojčica, koja ima njemačko i srpsko državljanstvo, možda otišla svojoj majci koja živi u bohumskom kvartu Hamme. Ondje se maloljetnica nije smjela nalaziti bez odobrenja. Majci su ranije oduzeti skrbništvo i pravo odlučivanja o mjestu boravka djeteta, priopćili su istražitelji bez navođenja daljnjih detalja.

Nakon tih informacija dvije policijske patrole su u noći na ponedjeljak došle do majčinog stana u jednoj stambenoj zgradi. Iako su iz stana čuli zvukove, na zvono nitko nije odgovarao. Dok su policajci čekali bravara, majka je iznenada, oko 1:30, otvorila vrata.

Zatim su se, prema policijskom izvješću, događaji brzo odvijali. Na temelju dosadašnje istrage, policija i državno odvjetništvo polaze od toga da je djevojčica pri dolasku policajaca prišla prema njima držeći dva kuhinjska noža. Osjećali su se ugroženo i izvukli oružje. Jedan elektrošoker, a drugi je posegnuo za službenim pištoljem i ispalio jedan ili više hitaca – pri čemu je djevojčica zadobila ozljede opasne po život, prenosi Focus.de.

Policajci su pružili prvu pomoć do dolaska bolničara. Djevojčica je prevezena u obližnju bolnicu, gdje je operirana. Prema riječima liječnika, postupak je bio uspješan: "Operaciju je dobro podnijela. Djevojčino stanje je kritično, ali stabilno".

Njemački policijski sindikat (GdP) naglasio je da je incident bio "izuzetno uznemirujući događaj za sve uključene". Upotreba vatrenog oružja protiv djece podliježe još strožim zakonskim propisima nego protiv odraslih. Prema policijskom zakonu, vatreno oružje se uopće ne smije koristiti protiv osoba mlađih od 14 godina - osim radi sprječavanja neposredne opasnosti za život ili tijelo, naglasio je sindikat.