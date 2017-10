Kritičare novog njemačkog zakona protiv govora mržnje razveselila je vijest da će on biti revidiran nakon što su njegovi pobornici socijaldemokrati prešli iz vladajuće koalicije u oporbu poslije parlamentarnih izbora.

Njemački parlament u lipnju je odobrio zakon koji vlastima omogućava da kažnjava društvene mreže kaznama do 50 milijuna eura ako hitro ne uklone govor mržnje sa svojih stranica, usprkos upozorenjima da će ta mjera ograničiti slobodu govora.

Konzervativci Angele Merkel će u narednim tjednima krenuti u pregovore o novoj vladajućoj koaliciji sa Zelenima, koji su bili suzdržani pri glasovanju o tom zakonu, te sa slobodnim demokratima (FDP) koji su bili protiv njega.

Njemačka ima jednih od najstrožih zakona o difamaciji, javnom pozivanju na nasilje i nasilnim prijetnjama na svijetu, te kažnjava zatvorom one koji negiraju holokaust ili potiču nasilje nad manjinama. No samo se mali broj slučajeva s interneta procesuira.

Novi zakon, koji je na snagu stupio 1. listopada, društvenim mrežama daje maksimalno 24 sata da obrišu ili blokiraju naočigled kriminalan sadržaj, te sedam dana da se nose s manje jasnim slučajevima, a obvezane su i izvijestiti osobu koja je podnijela žalbu o rješavanju tog slučaja.

Ako tvrtke to ne čine, mogu dobiti kaznu do 50 milijuna eura, a njihov glavni predstavnik u njemačkoj do 5 milijuna eura.

Protivnici zakona tvrde kako on šteti slobodi govora jer će prijetnja kaznama natjerati mreže da cenzuriraju više sadržaja nego što je potrebno.

Odlazak dosadašnjeg ministra pravosuđa Heika Maasa, socijaldemokrata i glavnog pokretača tog zakona, kritičarima pruža novu prliku da ukinu ili barem revidiraju taj zakon.

Nicola Beer, glavna tajnica FDP-a, na svom Twitter profilu je objavila da će ta mjera biti "najkraće na snazi" u povijesti zakona.

Konstantin von Notz, glasnogovornik za digitalna pitanja Zelenih, rekao je Reutersu da će njegova stranka pozvati na "novi start" u mnogim oblastima, uključujući i zakon o govoru mržnje i kibernetsku sigurnost. (Hina)