Nastavljaju se najveći prosvjedi u nizozemskoj povijesti. Nakon što je u utorak kasno navečer došlo do eskalacije između policije i prosvjednika u kojoj je upotrijebljeno i vatreno oružje, jučer su nizozemski farmeri traktorima blokirali zračnu luku u Groningenu.

Iako je u groningenšku zračnu luku Eelde došlo oko 20 prosvjednika na traktorima, čini se da nije došlo do sukoba između policije i farmera kao što je bio slučaj dan ranije, javlja nizozemski Volkskrant.

