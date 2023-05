Rusija je pokrenula val napada velikih razmjera na Kijev i druge dijelove Ukrajine, rekli su ukrajinski dužnosnici rano u ponedjeljak, dok se Moskva priprema za proslavu Dana pobjede kojim obilježava godišnjicu pobjede nad nacističkom Njemačkom.

Najmanje pet osoba ozlijeđeno je u ruskim napadima na Kijev, navode ukrajinski dužnosnici, ruski su projektili zapalili skladište hrane u Odesi na Crnom moru, a eksplozije su zabilježene i u nekoliko drugih ukrajinskih regija.

Novi napadi dolaze dok se Moskva priprema za vojnu paradu povodom Dana pobjede u utorak, ključnu godišnjicu za predsjednika Vladimira Putina koji je evocirao duh sovjetske vojske koja je porazila snage nacističke Njemačke i izjavio da će Rusija poraziti Ukrajinu koja je navodno bila u rukama neonacista.

Rusija je intenzivirala granatiranje Bahmuta nadajući se da će ga zauzeti do utorka, rekao je vrhovni ukrajinski general zadužen za obranu opkoljenog grada, nakon što je ruska plaćenička skupina Wagner, po zadnjim informacijama, odustala od planova za povlačenje.

Tri su osobe ozlijeđene u eksplozijama u četvrti Solomjanski u Kijevu, a još dvije su ozlijeđene kada su ostaci bespilotne letjelice pali na četvrt Svjatošin, obje zapadno od središta glavnog grada, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko u poruci na aplikaciji Telegram.

"Večeras je bio jedan od najžešćih napada na Kijev. U roku od tri i pol sata snage protuzračne obrane oborile su 35 smrtonosnih dronova Shahed. Svi koji su uzletjeli. Rusija je pojačala intenzitet napada, a ovo je četvrti napad na glavni grad od početka svibnja", napisala je ukrajinska stručnjakinja za sigurnost Maria Avdeeva na Twitteru.

