Strašna nesreća u avionu: Putniku iz usta i nosa počela curiti krv za vrijeme leta

63-godišnji Nijemac putovao je sa svojom suprugom avionom Airbus A380 iz Bangkoka za Munchen, no već pri ukrcaju primijećeni su znakovi njegovog lošeg zdravstvenog stanja. Bio je obliven znojem i teško je disao.

Njegovo stanje naglo se pogoršalo tijekom leta. U jednom trenutku, osjetio je mučninu i počeo je iskašljavati krv pred suprugom. Horor koji su putnici doživjeli bio je neopisiv, mnogi su od straha počeli vrištati.

Prema izvješćima, Nijemac je već pri ukrcaju u zrakoplov bio u lošem stanju, što je zabrinulo putnike i posadu. Neki putnici su pokušali pružiti pomoć, a čak mu je ponuđen čaj u nadi da će se osjećati bolje.

Nakon poletanja aviona, stanje Nijemca se još više pogoršalo. Počeo je iskašljavati krv, a krv se počela širiti po sjedalima i zidovima aviona, stvarajući strašan prizor, izvijestio je Daily Mail.

Supruga je rekla posadi da joj muž nije dobro zbog toga što su morali žuriti da uhvate let, no situacija je bila znatno ozbiljnija. Pilot je preko razglasa zatražio medicinsku pomoć, a na sreću, jedan doktor iz Poljske se javio.

Unatoč njegovom ograničenom poznavanju engleskog jezika, doktor je pokušao pomoći. Izmjerio je puls preminulog putnika i izvijestio da izgleda dobro, no nažalost, bilo je prekasno za spašavanje. Putnik se ubrzo nakon toga onesvijetio.

"Tada su mu dali čaj od kamilice, no on je već pljuvao krv u vrećicu koju mu je supruga dodala. U jednom trenutku krv mu je počela šikljati iz nosa i usta. Osoblje ga je oko pola sata pokušavalo reanimirati, no svima je bilo jasno da mu nema spasa", rekao je jedan od putnika.

Nažalost, njemačkom putniku Lufthans,a doktor nije uspio pomoći te je preminuo u avionu tijekom leta iz Bangkoka za Njemačku.

Pilot je nakon tragičnog događaja odlučio okrenuti avion i vratiti se u Bangkok.