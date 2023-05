Glavni grad Turske u srijedu je pogodio snažan uragan. Društvenim mrežama širi se snimka kauča koji leti visoko u zraku.

Snažan uragan pogodio je u srijedu Ankaru. Snimka koja kruži društvenim mrežama pokazuje kako olujni vjetar nosi kauč nebom iznad glavnog grada Turske.

Najmanje jedna osoba je ozlijeđena u Ankari nakon što je oluja sa snažnim vjetrovima otpuhala krovove i prozore sa zgrada, čupala drveće i poslala razne krhotine u zrak.

"Na nebu iznad glavnog grada Turske primijećen je leteći kauč. Ne, ovo nije čudo: zbog najjačeg uragana u Ankari padali su minareti i letjeli krovovi sa zgrada. Kako je kauč završio u zraku, za sada je nepoznato", piše u opisu snimke na Twitteru.

