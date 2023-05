Probijen je nasip u Sisku i voda je poplavila naselje Galdovo. Javio se mještanin koji je prozvao vlast za nebrigu i dao nam je snimku od prosinca 2022. godine. I tada je dio tog naselja bio poplavljen, a Udruga KAS pod vodom, baš kao i danas, ali otada pa do danas ništa nije napravljeno, a ni sanirano. Zbog nebrige taj dio mjesta je poplavljen.

Vodeni val prošao je kroz Karlovac i sada stvara probleme na području Siska i Petrinje. Proglašeno je izvanredno stanje zbog razine vodostaja Kupe. U Sisku, točnije naselju Galdovo, pukao je nasip, odnosno boks barijera. Prostor koji koristi Udruga za terapijsko jahanje KAS potpuno je pod vodom. Šteta će biti golema.

To isto područje bilo je poplavljeno u prosincu 2022. godine. Mještanin Galdova ustupio nam je snimku iz prosinca prošle godine koja prikazuje područje pod vodom.

Kaže da su mjerodavni znali koliko je to područje osjetljivo i ništa nisu učinili da bi sanirali nasip. Nasip je inače stradao u potresu, pa je saniran boks barijerama, no sve je bilo poplavljeno 2022. godine. Sada je opet pod vodom uslijed velikih padalina.

Videosnimka iz prosinca koja prikazuje poplavu istog područja

Na videosnimci od 13. prosinca 2022. godine mještanin kaže:

"Ako je sve odrađeno kako treba i ako boks barijere ne popuštaju, zašto je došlo do poplave i zašto je nasip popustio?"

Na snimci iz 2022. godine pojašnjava kako se tu nekada nalazio nasip, no on je stradao u potresu. Dio su, kaže, maknuli i napravili boks barijere. "No, te boks barijere očigledno nisu dobro napravljene jer su probijene", čuje se na snimci iz prosinca.

"Nadogradnja nasipa, unutarnja nadogradnja ne postoji i vidimo da tu na tom dijelu voda protječe. Sada se zapitajmo tko je to radio i za koji novac i zar je moguće da se tih nekoliko metara nije moglo napraviti kako bi se zaštitila udruga KAS?" upitao se mještanin.

Kaže kako je s vanjske strane napravljen i vanjski nasip uz boks barijere. Tamo voda ne propušta.

"Svugdje vidimo taj mali nasip i nema protoka vode s druge strane."

Kaže da voda protječe na dijelu na kojem nije napravljena nadogradnja nasipa uz boks barijeru. "Ovo je nebriga države i izvođača radova. Ispod boks barijera ide voda. Kada su vadili nasip po ljeti, iskopali su na tisuće kubika zemlje. Akumulirali su tu zemlju na nekom deponiju. Gdje su nestale na tisuće kubika? Cijelo ljeto gledali smo kako odvoze zemlju. Kuda, gdje i kome? Oni su napravili nasip uz boks barijere. Dio su napravili, dio nisu. Zar nisu mogli odraditi to kako treba i napraviti nasip uz barijeru? Dragi moji, tako vam funkcionira ova država", rekao je mještanin Siska još u prosincu prošle godine.

Od te je snimke prošlo pet mjeseci. Ništa nije učinjeno, kako kaže mještanin. Učinjena je još samo veća šteta uslijed vode koja je progutala taj dio Siska.