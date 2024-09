VIDEO Nevrijeme poharalo Italiju: Pijavica nosila sve s plaže, čovjek nestao u bujici, srušio se most

Snažna oluja pogodila je talijansku regiju Piemonte i uzrokovala poplave i velike štete. Voda je poplavila ulice Torina, Val di Susa i Val Chisonea. Poplavila je rijeka Gerardo zbog čega se u zaseoku Giordani srušio most te su ga zatrpale stijenje i kamenje. Prema prvim informacijama, u zaseoku Combe odsječeno je dvadesetak ljudi. Rijeka se izlila i u gradu Bussolenu prekinuvši promet državnom cestom 24 i izolirajući selo Santa Petronilla s tridesetak ljudi.

U blizini Torina nestao je muškarac (58) čiji je traktor odnijela riječna bujica. Za njim tragaju vatrogasci, a spašavanje otežava loše vrijeme. S obale, do koje vodi zemljani put koji je sada presjekla voda, vidi se kotač vozila prevrnutog u koritu, a izviruje iz mutne vode, piše Ansa.

Snažan pljusak s kratkim, ali jakim udarima vjetra pogodio je Bari, izazvavši poplave i prekid cestovnog prometa. Podvožnjak u središtu grada i željeznički podvožnjak poplavljeni su i zatvoreni su za promet. Munje su uzrokovale nekoliko minuta zamračenja u središtu grada.

U Veneciji je ponovno probleme stvarala plima. Trg svetog Marka je pod vodom, a nije se aktivirao sustav brana Mose, pa su se oglasile sirene za uzbunu. Osim toga, građani su dobili i SMS poruke upozorenja na opasnosti od poplava.

Stalne kiše u Milanu uzrokovale su porast razine rijeka Olona, ​​Lambro i Seveso. Rijeka Lambro prešla je 2,60 metara pa su levakuirana dva doma za starije. Naselje Ponte Lambro poplavljeno je jer je rijeka ušla u kanalizaciju.

Vatrogasci su morali intervenirati i kako bi spasili ljude iz četiri automobila koja su zarobljena u poplavljenom podvožnjaku, a jedna od intervencija vatrogasaca u četvrtak bilo je i spašavanje ljudi an brodu.

Incredible footage of the moment a waterspout came ashore in Marina di Grosseto



📌 Grosseto | Italy 🇮🇹

September 5, 2024#Italy #waterspout #Grosseto #MarinadiGrosseto pic.twitter.com/N9p9TX4VNg — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) September 5, 2024



Vjetar od preko 100 km/h u Genovi i jaka kiša u zapadnoj Liguriji uzrokovali su pad stabala, reklamnih panova i sjenica. Mnoga područja su poplavljena.

Conditions this afternoon after heavy rainfall in the city of Ravenna



📌 Ravenna | Italy 🇮🇹

September 5, 2024#flooding #floods #Ravenna #Italy pic.twitter.com/oKZSQuocGs — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) September 5, 2024

U Toskani je snimljena pijavica koja nosi ležaljke i suncobrane na plaži.

