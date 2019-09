Dok uragan na tlu čupa stabla i ruši kuće, jedan od lovaca na uragane probio se avionom u samo središte Doriana. Tamo je snimio nevjerojatnu snimku.

Jedan od pilota američke Nacionalne uprave za oceane i atmosferu na jutarnjem je letu u ponedjeljak avionom uletio u samo središte uragana Dorian.

Dok na tlu vjetrovi brzine od 300 km/h nose sve pred sobom, u srcu vrtloga grdosije na snimci se, uz sablasnu tišinu, čuje samo zvuk motora aviona.

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb