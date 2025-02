Netanyahu je u Washingtonu trebao boraviti do četvrtka, no u američkoj prijestolnici će ostati do subote navečer.

Izraelski premijer odlučio je produžiti svoj posjet zbog "mnogih zahtjeva za susrete" od američkih dužnosnika, objavio je njegov ured.

Netanyahu će u utorak postati prvi inozemni čelnik koji će se službeno sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nakon povratka republikanca u Bijelu kuću 20. siječnja.

Dvojica političara trebali bi razgovarati o idućem krugu pregovora između Izraela i palestinskog pokreta Hamasa o produženju prekida vatre u Pojasu Gaze.

Mediji prenose kako će Trump i Netanyahu pokušati i postići napredak prema sporazumu o normalizaciji odnosa između Izraela i Saudijske Arabije.

Međunarodni kazneni sud (ICC) optužio je Netanyahua i njegovog bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene u Gazi. Izrael odbacuje to optužbe, a SAD nije potpisnik ugovora kojim je osnovan taj sud te je Kongres glasao za njegovo sankcioniranje zbog kaznenog progona izraelskog premijera.

