Oporba i Domovinski pokret složni nakon izvješća: "Tko je dobar s kim, tko koga štiti, to nas ne zanima"

David Sopta ne izlazi pred kamere. Zahtjev za smjenom šefa Jadrolinijine Uprave ponovno je adresiran. Traže se smjene: Soptina, ali i ostavka ministra Olega Butkovića!

Ivana Marković, potpredsjednica Odbora za pomorstvo iz SDP-a poručuje: "Nije samo Sopta za to odgovoran, on je prvi i najodgovorniji, ali tu je kompletna Uprava Jadrolinije, tu je Nadzorni odbor, ali i Skupština koja je sve te ljude imenovala!.

Premijer Plenković više ne treba okretati glavu od slučaja Jadrolinije!".

U Banskim dvorima kažu - analizirat će izvješće o tragediji trajekta Lastovo, a onda odlučivati o daljnjim potezima u nacionalnom brodaru.

"Dopustite nam da mi kao Vlada proučimo izvješće i donesemo politički sud o tome", rekao je glasnogovornik Vlade Marko Milić.

Nezadovoljni HDZ - ovi partneri iz Domovinskog pokreta. Traže jednake kriterije, pozivaju na odgovornost.

"Odgovornost netko mora snositi, netko mora otići zbog izgubljena tri života. To je poruka cijele priče, tko je dobar s kim, tko koga štiti, apsolutno nas ne zanima u DP - u, netko mora odgovarati", izjavio je Stipo Mlinarić, predsjednik Odbora za pomorstvo (DP).

Kaže da će i to, kao i sve, komunicirati s premijerom i Vladom.

"Nitko ne kaže da mi moramo biti dio vladajuće većine, mi ako ne budemo mogli mijenjati stvari, mi smo spremni napustiti vladajuću većinu", kaže Mlinarić.

Oštra i saborska manjina. Podsjećaju i na niz ozbiljnih optužbi za propuste u radu Jadrolinijine Uprave, ali i upozorenja struke - koja su se ignorirala.

"Vidimo šta se događa u Hrvatskoj kada se kadrovira po prijateljskoj liniji. Priča se o tome da je gospodin Sopta kućni prijatelj s Plenkovićem. Nas brine ako je to stvarno tako, tj, da je to razlog zašto je on još na poziciji, jer očito stručnost nije ta ključna karakteristika", rekao je iz Možemo saborski zastupnik Marin Živković.

Ni u MOST - u na to nisu gledali skrštenih ruku! Odavno su pokrenuli interpelaciju. Tražili saborsku raspravu o moru problema toj kompaniji. Sve je još na čekanju!

"Očito je da Plenković pokušava zaštiti Soptu, bezuspješno, nadamo se da će to biti bezuspješno, jer je njegova odgovornost najveća. Sve sigurnosne protokole koje je trebao provesti on nije proveo. Nije dobro vodio kompaniju", rekao je Marin Miletić.

Sramotno je da se to izvješće držalo u ladicama i da se čekao povoljan trenutak za smanjivanje štete!

Nakon pomorske nesreće Sopta, Butković i Plenković - bili su pod povećalom javnosti!

Ovako je u kolovozu govorio Plenković.



"Nema ni teoretske šanse da bilo kakav pritisak vanjski, dok mi ne utvrdimo što se dogodilo utječe na bilo čiju i bilo kakvu odluku!".

Na priču o sukobu unutar HDZ-a zbog Jadrolinije, Butković je odgovarao:



"Ne mogu se pecati na te udice!".



Prozvani Jadrolinijin čelnik žalio je, jer je nesreća bacila u drugi plan poslovne uspjehe.

"Žao mi je samo jako zbog ove iznimne nesreće koja je sve naše odlične rezultate i ovu kupnju sad novih 5 katamarana jednostavno malo zasjenila. i to mi je žao", rekao je u rujnu Sopta.

Ljudi su umrli, a vi pričate o tome da je zasjesnilo kupnju novih brodova?

"Kažem da sam to jako osobno teško doživio", odgovorio je Sopta na pitanje.

Sljedeći tjedan u Saboru je zakazana tematska sjednica o Jadroliniji. Dan nakon što će se odlučivati odlazi li Sopta ili ostaje.

