Kraj toplinskog vala! Meteorolog otkriva kakav nas tjedan očekuje

Prema kraju današnjeg dana i - osobito sutra - u naše će krajeve iznad vrućeg tla i vrlo tople morske podloge prodrijeti vlažan i svjež oceanski zrak kojeg će po visini pratiti i razvoj ciklonalnog vrtloga. Zbog toga će se stvarati snažni kišni i grmljavinski oblaci, pa će mjestimice i olujnog nevremena.

Sutra tijekom noći i jutra u većini krajeva vrlo promjenljivo i nestabilno povremeno s kišom, a osobito na Jadranu pljuskovima i grmljavinom praćenim, ponegdje jakim vjetrom i obilnom oborinom. Jedino će još prema istoku zemlje prevladavati suho uz umjerenu naoblaku. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj povremeno će kiša, često u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, a osobito u drugom dijelu dana lokalno je moguće nevrijeme praćenog tučom, jakim udarima vjetra i obilnom oborinom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. Svježije, većinom oko 26 ili 27 stupnjeva.

U istočnim predjelima nestabilno povremeno uz kišu i to najprije biti u zapadnoj Slavoniji. Osobito u drugom dijelu dana valja računati na pljuskove i grmljavinu, a ponegdje je moguće olujno nevrijeme uz tuču, jake udare vjetra i obilne oborine. Poslijepodne temperatura od 29 do 32 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu vrlo nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće je i olujno nevrijeme s velikom količinom oborine koje može stvarati bujične poplave. U gorju će zapuhati umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu istočnjak i bura. Najviša temperatura u gorskom području od 21 do 25, na Jadranu od 25 do 29 stupnjeva.

U Dalmaciji kiša, pljuskovi i grmljavina, a moguće su i nevere s obilnim oborinama i jakim udarima vjetra. Zapuhat će istočnjak i bura. Posvuda će svježije nego danas uz najviših 26 do 28 stupnjeva.

U unutrašnjosti do sredine tjedna nestabilno, lokalno još uz mogućnost izraženijih pljuskova i grmljavine. Zatim većinom sunčano, a vjetar slab.

Na Jadranu u utorak će još biti lokalnih nestabilnosti uz pljuskove i grmljavinu. Zatim pretežno sunčano i postupno sve toplije. Zapuhat će umjerena bura i sjeverozapadnjak. U četvrtak bura će prolazno pojačati pa će podno Velebita biti i olujnih udara.

Do kraja tjedna pretežno sunčano i ponovno svakim danom sve toplije. Čini se da su potkraj sljedećeg vikenda u sjevernom dijelu zemlje na vidiku nove oborine. No to još valja potvrditi.

