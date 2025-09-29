Zarobljeni u liftovima i stanovima! Snimka pokazuje kako termoelektrana u Rusiji nestaje u plamenu

Ruski grad Belgorod doživljava veliki nestanak struje nakon ukrajinskog napada, prvi takav od početka rata, prema izvješćima na društvenim mrežama u nedjelju.

Tisuće domova ostalo je navečer bez struje, a očevici izvještavaju o ljudima zarobljenim u liftovima i stanovima u tami. Tvrdi se da je projektil pogodio toplanu.

Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje jake eksplozije i oblak dima koji se diže s mjesta događaja, piše agencija Dpa.

Guverner Vjačeslav Gladkov rekao je u videu objavljenom na Telegramu da se grad suočava sa "značajnim" nestancima struje. Govoreći ispred osvijetljene zgrade, napomenuo je da je upozorenje na zračni napad još uvijek na snazi te je pozvao stanovnike da se sklone u podrume.

Gladkov je rekao da su dvije osobe ozlijeđene i da bolnice rade na generatore za hitne slučajeve. U početku neprovjerljivi videozapisi prikazivali su zamračene ulice s jedinom rasvjetom od automobilskih svjetala.

Ukrajina je više puta napala regionalni glavni grad Belgorod, dom više od 300.000 ljudi, i istoimenu regiju, uglavnom dronovima, kao dio svoje obrambene kampanje protiv ruske invazije s namjerom uništenja ruske vojne logistike.