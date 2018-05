Human Rights Watch (HRW) pozvao je vlasti Dubaija da otkriju gdje se nalazi princeza šeika Latifa, piše u subotu BBC.

Vjeruje se da je kći vladara Dubaija u ožujku pokušala pobjeći u inozemstvo kako bi živjela slobodnije nego u domovini.

No, očevici kažu da je luksuzna jahta kojom je putovala zaustavljena uz indijsku obalu i da je princeza vraćena kući. Otad nije viđena u javnosti.

Vlasti zaljevskog emirata ističu da zbog pravnih razloga ne mogu komentirati te navode.

Šeika Latifa, kći šeika Mohammeda Bin Rashida Al Maktouma, oteta je dok je pokušala pobjeći iz zemlje, kaže HRW.

BBC piše da su joj u tome pomogli bivši francuski špijun i instruktor borilačkih vještina iz Finske.

HRW je u subotu priopćio da vlasti moraju otkriti gdje se princeza nalazi i objasniti njezin status.

"Ako se ne otkriju njezina lokacija i status, moglo bi se raditi o nasilnom nestanku", priopćila je ta međunarodna organizacija.

"Šeika Latifa, koja je prijateljima rekla da želi pobjeći od ograničenja što joj ih je nametnula obitelj, nije viđena dva mjeseca, izazivajući zabrinutost za njezinu sigurnost i stanje", dodaje HRW.

U organizaciji s sjedištem u Lonodnu kažu da je šeika Latifa zaustavljena 4. ožujka oko 80 kilometara od indijske obale.

Vlasti Dubaija rekle su BBC-u da to tvrde ljudi s kriminalnim dosjeom.

"Tri godine bila sam u zatvoru, drogirali su me"

Sve ovo dogodilo se nakon što je Latifa na YouTubeu objavila "svoj posljednji video", u kojem opisuje kako će pokušati pobjeći i da, ako video dospije u javnost, to znači da ili nije živa ili je u gadnoj nevolji. Iz onog što je kazala u videu, jasno je da je najveći problem njezin otac "vladar Dubaija kojemu je stalo samo do njegove reputacije".

"On će i ubiti samo da bi zaštitio svoju reputaciju, sebe i svoj ego", rekla je u videu princeza navodeći kako je 99 posto sigurna u pozitivan ishod svojeg bijega.

Ispričala je, između ostalog, i kako jeje i kako je njezina sestra Shamsa pobjegla 2000. kada je imala 18, no uhvatili su je te je bila "zatvorena i mučena".

Na You Tubeu se u međuvremenu pojavila audio snimka bivšeg francuskog špijuna koji tvrdi kako je jahtu Nostromo na kojoj je bio s princezom presrela indijska obalna straža, odnosno ratni brodovi te da su ih napali i istukli puškama.

"Pokušao sam pomoći princezi Latifi da pobjegne iz Dubaija jer je rekla da ju je njezin otac zlostavljao i mučio, a mučenje koje sam i sam doživio ne mogu tolerirati. Odlučio sam joj pomoći", rekao je Hervé Jaubert. Nakon dva tjedna, njega su pustili, isto kao i Tiinu Jauhiainen, Latifina bliska prijateljica i trenerica

"U vrijeme napada indijske vojske bile smo u kabini i spavale. Čule smo pucnjeve, a kad smo izašle kabina je bila puna dima. Morale smo ići na palubu. Tada smo ugledale automatske pušte, gurnuli su me na pod i vidjela krv. mislim da je jedan član posade bio mrtav. Bila sam prestravljena. Rekli su mi da zatvorim oči i udahnem jer će mi prosuti mozak. No ubrzo su me odveli do Latife i ona me hrabro branila, rekla je da me ne ubiju. Tražila je politički azil no nisu je slušali. Čula sam nekog na arapskom, a Latifa mu je odgovorila 'Upucajte me ovdje, samo me nemojte voditi natrag u Dubai'. Tada su je odveli, a ona se opirala. To je bio zadnji put da sam vidjela moju prijateljicu", kazala je Tiina. (N.C./Hina)