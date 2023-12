VIDEO Drama u podzemnoj željeznici: Za vrijeme najveće gužve raspao se vlak, više od 100 ljudi se polomilo!

Dogodila se velika nesreća u podzemnoj željeznici u Pekingu tijekom najveće gužve.

U njoj su 102 osobe zadobile prijelome, a nesreći je kumovao snijeg. Posljednjih dana snježne oluje uzrokovale su poteškoće u kineskom prometu i kašnjenja u prijevozu diljem grada Pekinga.

Nesreća se dogodila u kasnim popodnevnik satima, kada su se posljednja dva vagona metroa odvojila od vagona ispred njih. Pukim slučajem u ovoj nesreći nitko nije smrtno stradao.

"Ukupno 515 ljudi poslano je u bolnicu na pregled, od kojih su 102 zadobile prijelome", prenosi Guardian.

Istraga koju su poduzele kineske vlasti zaključila je da je incident prouzrokovalo snježno vrijeme.

More videos and pictures about the accident of the Beijing subway.pic.twitter.com/eoYJAJz6mm