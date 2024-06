VIDEO Tragedija na aeromitingu: Sudarila su se dva aviona, poginuo jedan pilot

Dva kaskaderska aviona sudarila su se u nedjelju u zraku tijekom aeromitinga u portugalskom gradu Beja.

Jedan avion se nakon sudara zapalio i eksplodirao, a španjolski pilot koji je njime upravljao preminuo je, prenijele su portugalske zračne snage.

Portugalske zračne snage organizirale su miting u zračnoj bazi u gradu Beji, 180 km južno od Lisabona. Prema njihovu navodu, u nesreći su sudjelovala dva aviona akrobatske skupine Yak Stars, piše Reuters.

#PORTUGAL 🇵🇹|



Two Yakovlev Yak-52 airplanes collided at an airshow in Beja. One of the two planes crashed, killing the pilot.



The crews of the aircraft taking part in the demonstration consisted of Portuguese and Spanish pilots who were part of the Yakstars team. pic.twitter.com/1D58P93gft