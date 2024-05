VIDEO Fragment kometa osvijetlio nebo: "Izgledalo je gotovo kao da je dan.... Bilo je nevjerojatno"

U nedjelju ujutro ESA je na platformi X podijelila video snimljen vlastitom kamerom kojom je zabilježen "vrlo sjajan meteor" na nebu iznad zapadnoga španjolskog grada Caceresa, blizu portugalske granice.

Kasnije je objavila da je riječ o malome djeliću kometa, a ne o meteoru.

☄️😍 ESA’s fireball camera in Cáceres, Spain, spotted this stunning meteor last night!



Our Planetary Defence Office are currently analysing the size and trajectory of the object to assess the chance that any material made it to the surface.



Credit: ESA/PDO/AMS82 - AllSky7 pic.twitter.com/gSU4unncQW — ESA Operations (@esaoperations) May 19, 2024

Procijenjeno je da je komet letio iznad Španjolske i Portugala brzinom od 45 km u sekundi prije nego što je izgorio iznad Atlantika.

U objema zemljama na društvenim su mrežama ljudi objavili vlastite videozapise snimljene u više portugalskih i španjolskih gradova i mjesta.

It appears that a brilliant fireball spotted by many people in Portugal and Spain lat night around 22:46 UTC, was a small piece of a comet. (1/2) pic.twitter.com/DSH6NKzsEE — Milky Way (@PanatpongJ) May 19, 2024

Was this a fragment of Halley’s Comet that flew over Portugal and Spain last night?



Halley's Comet was last seen in 1986. It is due to return on July 28, 2061.#Meteor #HalleysComet #Portugal #Spain pic.twitter.com/Q1XbMoPztf — X-Money (@TheRealXMoney) May 19, 2024

Na svima se vidi kako komet velikom brzinom prolazi noćnim nebom i osvjetljuje ga intenzivnim plavim i zelenim svjetlucavim bojama.

Stanovnik Lisabona Bernardo Taborda (31) Reutersu je rekao da je šetao gradom s prijateljima kad je nebo odjedanput postalo jarko zeleno.

"Izgledalo je gotovo kao da je dan.... svi smo to vidjeli. Osjećao sam se kao na filmu. Bilo je nevjerojatno", rekao je Taborda.

