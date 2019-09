Napete scene dogodile su se u subotu u Londonu tijekom istodobnih prosvjeda zagovornika Brexita, odnosno onih koje se protive izlasku Velike Britanije iz Europske unije.

Novinska agencija PA prenosi kako je policija trebala držati razdvojene suprotstavljene skupine od nekoliko stotina ljudi u blizini britanskog parlamenta.

Mediji pišu i o izoliranim nasilnim napadima desničarskih ekstremista skupine Football Lads Alliance (FLA) na protivnike brexita i policiju. FLA je pozvala svoje pobornike da prosvjeduju za brexit.

Bivša konzervativna zastupnica, protivnica brexita Anna Soubry, zbog straha od napada huligana otkazala je svoj planirani govor ispred parlamenta.

"Ja sam zastupnica, imam pravo govoriti i ne bih se smjela bojati, no ovo je vrlo, vrlo uznemirujuće i stvarno sam uplašena", kazala je za PA.

Stotine prosvjednika okupile su se i ispred rezidencije premijera u Downing Streetu, tražeći ostavku Borisa Johnsona.

On je obećao da će izvesti Veliku Britaniju iz Europske unije 31. listopada, bez obzira na to postigne li odgovarajući dogovor s Europskom unijom ili bez njega.

Policija je tijekom nereda uhitila 16 ljudi koji su se sukobili oko Brexita na trgu kod britanskog parlamenta u Londonu. Intervenirali su i policajci na konjima, javlja Evening Standard.

(MT/Hina)

Leavers very aggressive and clashing with police today at Parliament Square, throwing barriers and other objects towards police and police horses. So uncalled for.#StopTheCoup @metpoliceuk @annettedittert pic.twitter.com/iOse7X4WvQ