Britanski premijer Boris Johnson rekao je da će radije ''umrijeti'' nego tražiti još jednu odgodu brexita, na što ga primoravaju oporbeni zastupnici zahtjevom da zakonom spriječe njegov plan o izlasku Velike Britanije iz Europske unije 31. listopada.

U srijedu su zastupnici prihvatili nacrt zakona po kojemu premijer mora zatražiti od Europske unije novu tromjesečnu odgodu brexita planiranog za 31. listopada, ako se do 19. listopada ne postigne nikakav dogovor s Europskom unijom te su odbili njegov prijedlog o raspisivanju prijevremenih izbora 15. listopada radi izlaska iz krize.

"Radije ću umrijeti", odgovorio je Johnson novinarima na pitanje o zahtjevu oporbe.

Optužio je oporbenog vođu laburista Jeremyja Corbyna da "da onemogućuje narodu ove zemlje da održi izbore". "Želimo izbore 15. listopada. Pa održimo ih onda", rekao je Johnson.

Njegova vlada u ponedjeljak će zastupnicima donjeg doma podnijeti novi zahtjev o održavanju izbora, za što treba dobiti dvotrećinsku većinu.

Bit će to drugi Johnsonov pokušaj da raspiše prijevremene izbore pošto je u srijedu izgubio, jer su mu se usprotivili i konzervativni pobunjenici zbog čega je 21 konzervativnog zastupnika izbacio iz stranke pa izgubio parlamentarnu većinu.

No okolnosti su se promijenile i laburisti, vodeća oporbena stranka, mogli bi u ponedjeljak glasati za izbore ako se izglasa zakon o odgodi Brexita i time se spriječi neuređen izlazak iz EU-a 31. listopada. Naime, malo je vjerojatno da će do 31. listopada Europska unija odobriti Johnsonove zahtjeve o izmjeni sporazuma o brexitu koji je ispregovarala njegova prethodnica, bivša premijerka Theresa May. (Hina)