Stanovnici grada Mildure u Australiji ostali su zaprepašteni u srijedu navečer kada je noćno nebo obasjao jezivi ružičasti sjaj.

"Invazija vanzemaljaca? Peta sezona serije Stranger Things? Portal u vremensko-prostorni kontinuum?", neka su od pitanja stanovnika Mildure u Australiji nakon što je noćno nebo bilo obasjano neobičnom ružičastom bojom.

"Bilo je vrlo bizarno", priznaje Tammy Szumowski.

"Razgovarala sam s mamom telefonom, a tata je govorio da dolazi smak svijeta", dodaje Szumowski. No, ne radi se o smaku svijeta već o svjetlosti iz jedne tvornice.

#Mildura and surrounds were treated to a spectacular sight tonight when a red light appeared in the sky.

Was it aliens?

An aurora?

No, it appears to have been the hydroponic lights from a medicinal cannabis farm reflecting off cloud which is somehow the most Mildura answer ever. pic.twitter.com/Wfy63tRrng