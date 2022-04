Već četiri mjeseca Splićanin Nenad Periš živi u najgoroj noćnoj mori: Bez odgovora na pitanje gdje je njegov sin Matej.

"Neizvjesnost otežava celu situaciju. Što duže vrijeme odmiče, koliko god je bol teška čovjek se privikava, ali ta neizvjesnost koja se dogodi, ona otežava sve", kazao je Nenad Periš, otac mladića Mateja koji je u noći s 30. na 31. prosinca prošle godine nestao u Beogradu.

"Treba se samo držati istine, sve što se dogodi, prihvatit ću, a ja vjerujem da će Bog dati da se stvari riješe. Znam da će Matej na kraju biti na najboljem mjestu, ili sa svojom obitelji ili s Bogom. Mi moramo živjeti s tim, a ako bude sreće, ako se Matej vrati - to će biti događaj koji će odjeknuti. Ja se nadam, ali i svima zahvaljujem što su uz mene", kazao je Nenad Periš za Blic.

Nakon Matejeva nestanka, njegov otac skoro dva i pol mjeseca proveo je u Beogradu pokušavajući doći do informacija koje bi mu pomogle da pronađe sina. Nakon toga vratio se u Split. Kaže kako se trudi normalno živjeti, ali više nije isti.

"Trudim se biti uključen u sve i biti koristan svojoj porodici. Da budem Nenad Periš. Bez obzira na to što osmijeha nema. Živim, radim... Mučno mi je, ali moram naprijed. Moram živjeti s tim da ne znam gdje je Matej", zaključio je shrvani otac nestalog mladića.

VIDEO U vodi pliva predmet, čovjek ili ništa? Širi se nova snimka iz noći nestanka Mateja Periša

Prošlo je više od 100 dana otkako je nestao Matej Periš: "Živim od želje da saznam istinu. Moj osmijeh više nikada neće biti isti"

Nenad Periš često dobije neku informaciju, ali nijedna mu ne pomaže da dobije odgovor na pitanje koje ga najviše muči, gdje je njegov sin.

"Tisuću puta sam prošao kroz tu kobnu noć. Razmišljao šta se dogodilo. Ali svaki put kada dođem do kraja postavim sebi pitanja na koja nemam odgovor i to me opet vrati na početak priče... Na to da nemam odgovor šta se dogodilo Mateju...", kazao je Nenad Periš.