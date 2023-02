Prvi put otkako su u Zambiji pritvoreni hrvatski parovi optuženi za nezakonito posvajanje djece, oglasio se netko iz Demokratske Republike Kongo i poručio: u Kongu je strancima zakonski zabranjeno posvajanje djece još od 2017. godine. Kako su onda hrvatski sudovi provodili proceduru, ekipa Dnevnika Nove TV pitala je i premijera Andreja Plenkovića i ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, a usput su doznali da u cijelom slučaju SOA gotovo da nije angažirana.

Hrvati pritvoreni u Zambiji sve više plijene pažnju međunarodne javnosti. Agencija AFP kontaktirala je Gauthiera Luyela, ravnatelja odjela za zaštitu djece pri Ministarstvu za rod, obitelj i djecu DR Kongo, koji im je potvrdio da je posvajanje strancima zabranjeno već nekoliko godina.

Ta je informacija odnedavno poznata, poručuje premijer, i hrvatskoj diplomaciji.

"To je informacija koja postoji zadnjih nekoliko tjedana, ali drugo je pitanje jesu li neovisno o tome bile donošene neke odluke na razini administracija, pa i sudova u Kongu i temeljem toga su se onda dalje procesi vodili. To je nešto što će se preispitivati u kasnijim fazama", kazao je Plenković u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Hrvoja Krešića.

Prate li diplomatske bilješke?

No, ako je to već neko vrijeme poznato, i to pogotovo hrvatskim diplomatima, nameće se pitanje za šefa diplomacije. Grlić Radman na pitanje čita li bilješke odgovara pitanjem: "Koje Bilješke?".

Na pitanje o bilješkama naših diplomata iz Zambije i Konga, odgovara: "Slušajte, ima jako puno bilješki, ali ova tema je u fokusu već dva mjeseca, naravno da vodimo računa o svakom elementu koji proizlazi iz ove situacije vezane za njihovo uhićenje".

A zanimljivo je bilo čuti i što u cijeloj priči radi Sigurnosno-obavještajna agencija, čiji ravnatelj Daniel Markić također prisustvuje konferenciji u Münchenu.

Navodi kako SOA nije izravno uključena već samo rubno, kao podrška ministarstvima te da nisu poduzeli nikakve konkretne mjere.



Ovakav istup prvog čovjeka SOA-e premijera Plenkovića - nije impresionirao. "Gospodin Markić je ovdje po nekoj sasvim drugoj temi, ovo su pravna pitanja", rekao je.



Za koja još uvijek nema odgovora, posebno ne iz perspektive Hrvata pritvorenih u Zambiji.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.