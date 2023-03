Buster Murdaugh, sin bivšeg uglednog odvjetnika Richarda Alexa Murdaugha, plakao je dok je gledao kako na sudu u Južnoj Karolini osuđuju njegova oca na dvije doživotne zatvorske kazne.

Nakon što je Alex Murdaugh osuđen za ubojstvo svoje supruge Maggie i sina Paula, njegov preživjeli sin, Buster, viđen je kako pada u nesvijest ispred suda.

Prema izvoru koji je bio prisutan na suđenju, djelovao je dobro dok se kamere nisu ugasile. No, čim je izašao iz sudnice, nekontrolirano je plakao. Kasnije su ga njegova dva strica smjestila u auto.

