FOTO/VIDEO Dramatična situacija u središtu Europe: Nekoliko osoba je nestalo u poplavama i odronima

U Švicarskoj se nekoliko osoba vodi kao nestalo u kantonu Ticino na jugoistoku zemlje, nakon odrona uzrokovanog snažnim kišama koje su od subote pogodile velik dio te alpske zemlje, priopćila je policija u nedjelju.

Velike oluje "prouzročile su klizište u regiji Fontana i ljudi su prijavljeni kao nestali", napisala je policija u priopćenju za javnost, bez dodatnih detalja.

Akcije spašavanja posebno su teške zbog loših vremenskih uvjeta, dodaju, a s posljedicama nevremena suočava se još nekoliko europskih zemalja.

Poziv za evakuaciju iz kuća u blizini rijeke Maggie upućen je u nedjelju rano ujutro za stanovnike Prato-Sornica i doline Maggia, gdje se traže nestali.

Zermatt in Switzerland where torrential storms cause flooding last night, 8 days after the previous ones. 🌊 ( © Manuel Jorge)#Zermatt #Switzerland #flooding #Floods #Flashfloods #Rains pic.twitter.com/mN2ClaG9I1