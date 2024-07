Nekoliko je ljudi ubijeno, a drugi su ranjeni u napadu u nedjelju u Lautlingenu, gradu u jugozapadnoj njemačkoj pokrajini Baden-Wuerttemberg, prema izvješću njemačkog lista Bild.

Vjeruje se da je napadač lovac, navodi se u izvješću, u kojem se ne precizira kako su žrtve ubijene.

Policija je potvrdila nekoliko mrtvih ne precizirajući.

Opća javnost nije bila ugrožena, rekao je glasnogovornik policije.

