Neke srednje škole sve više koriste Chat GPT: Je li to kraj klasičnog obrazovanja? "Učenici su uvijek varali"

Umjesto da blokira Chat GPT, jednog je učitelja procvat tog chatbota za umjetnu inteligenciju potaknuo da ga uključi u nastavu u učionici.



Mette Mølgaard Pedersen, profesorica engleskog jezika u Horsens Gymnasium u središnjoj Danskoj, primijetila je da su neki učenici predali zadatke uz pomoć alata umjetne inteligencije samo nekoliko tjedana nakon pokretanja Chat GPT-a.



Iako je prvi dojam da ga učenici koriste kako bi prepisivali na testovima ili napravili domaću zadaću, Pedersen kaže da Chat GPT itekako može biti koristan ako ga se adekvatno koristi: "On učenicima može biti novi alat za učenje.“



"Ako možemo razgovarati s njima o tome kako koristiti AI, onda cijela ideja da oni ne mogu razgovarati s nama o tome jer je zabranjeno nestaje. I sviđalo nam se ovo ili ne i smatrali da je problematično ili ne, moramo shvatiti da je to ovdje i da treba razgovarati“, kazala je Pedersen.

Pročitajte i ovo Pitanje budućnosti Investicija koja se uvijek isplati: Neki to rade iz gušta, drugi iz potrebe, ali nikada nije prekasno, a jedno je presudno

Korištenje ChatGPT-a kao alata za učenje

Procvat Chat GPT-a potaknuo je Pedersen da počne formulirati projekt za korištenje chatbota u učionici, umjesto da ga blokira. Sada pet danskih srednjih škola, uključujući njezinu, potiče korištenje tehnologije u nekim razredima, kao dio dvogodišnjeg projekta.



Učenici su zasad zadovoljni inicijativom. Na nedavnom satu engleskog jezika, učenici su imali zadatak da prvo sami analiziraju kratku priču, a zatim da koriste AI chatbot. Bila je to lekcija o sposobnostima tehnologije, ali i o njenim ograničenjima, piše Euronews.



"Mislim da je to sjajno. To je alat gotovo kao bilo koja druga stvar na svijetu. Gotovo je poput tražilice, ali s njom možete biti precizniji i može vam dati jasnije odgovore od upisivanja nečega u Google", rekao je Jacob Yde Dideriksen, 17, učenik Gimnazije Horsens.

Pročitajte i ovo Pitanje budućnosti Odvikavanje od ekrana: Što Hrvatska može naučiti od Švedske? ''Učenje je socijalni proces"



Savjetnica za obrazovanje Tine Wirenfeldt Jensen, koja je članica stručne skupine danskog Ministarstva obrazovanja za Chat GPT, vjeruje da je važno otvoreno razgovarati s učenicima.



Učenici su uvijek pronalazili načine da varaju, a Chat GPT je sada samo jedna nova opcija, smatraju neki nastavnici dok se drugi opiru ovakvom korištenju nove vrste tehnologije i traže da učenici pisanim putem dokažu proces razmišljanja.



Pedersen napominje kako je nesporazum misliti da je primarni cilj školskog sustava otkrivanje učenika koji varaju: "Primarni cilj školskog sustava je podučavati učenike. Primarni proizvod ovdje je učenje koje učenici doživljavaju.“