Rastu brojevi novozaraženih, redovi za testiranje, pa i cijepljenje. Liječnica koja cijepi na Zagrebačkom velesajmu kaže kako smo još daleko od kolektivnog imuniteta, a ispričala nam je i zašto se neki ljudi predomisle pa se nakon mjeseci nagovaranja ipak odluče cijepiti.

"Na trijaži razgovaraju s liječnicima, kažu da su shvatili da COVID nije bezopasna bolest, da nije samo šmrcanje. Shvaćaju da se može završiti i na respiratoru i sa smrtnim ishodom", tako liječnica Neda Ferenčić Vrban, inače specijalistica školske medicine na Štamparu, govori o onima koji ovih dana u povećanom broju na Zagrebački velesajam dolaze po svoju prvu dozu cjepiva protiv korone.

I ne čudi, brojke su alarmantne, danas je u Hrvatskoj zaraza potvrđena kod 4571 osobe, a u Zagrebu je svaki drugi test pozitivan. To još nije ukupan dnevni rekord novooboljelih.

"To ćemo sutra prijeći", predviđa liječnica.

Povećan je stoga interes za cijepljenjem, samo jučer na Velesajmu to je obavilo 1596 ljudi.

"Liječnici vam žele dobro"

"Pogotovo raste interes za prvom dozom. Ljudi su se više zainteresirani zbog potvrda za razna događanja i evente. To je i taj strah od velikih brojeva. Na dnevnoj bazi, u odnosu na prošli tjedan cijepimo i oko 1000 ljudi dnevno više", nastavlja liječnica.

Prema podacima Nacionalnog stožera, 52,7% odraslog stanovništva završilo je s cijepljenjem. Hrvati polako stječu imunitet, ali daleko smo od kolektivnog, kako kaže doktorica. No dodaje - za strah nema razloga.

"Od svih nuspojava, u 95 posto slučajeva, oni se dogode i prije samog cijepljenja. Imamo dosta ljudi koji ni ne dođu do cjepitelja. Problijede, preznoje se, izgube svijest. Stoje u redu vani, a dok dođu do trijaže, padnu u nesvijest. Tada donesemo ležaj, polegnemo ih, procijenimo situaciju, pregledamo vitalne funkcije. I dogovorimo se hoćemo li ih cijepiti taj dan ili će doći neki drugi", kaže Ferenčić Vrban i dodaje: "Na dnevnoj bazi imamo jednog ili dvoje takvih, koji ni ne dođu do cjepiva".

Objašnjava kako takve nije strah samog cjepiva, nisu krive ni teorije zavjere - nego strah od igle.

"Boje se samog uboda. Ali ja im poručujem da stisnu zube, Dok nabroje do tri, već sve prođe", kaže liječnica. Onim drugima, kojih nije strah cijepljenja nego cjepiva, poručuje da su cjepiva sigurna te da se na tržištu ne bi pojavila bez svih kliničkih ispitivanja.

"Jednom postotku anivaxera koji su agresivni ne može se ništa objasniti. Ali ostali moraju vjerovati struci, znanosti. Niti jedan liječnik ne želi svom pacijentu loše, svi žele da budu dobro, želimo ga zaštiti od bolesti. Na kraju krajeva, sama sam cijepila svoje ukućane, i sina od 13 godina. Tu nesigurnost oko cijepljenja ne mogu razumjeti. Od kad cijepimo, još od variole vere, cjepiva su sigurna i provjerena", kaže Ferenčić Vrban.

Mijenja se paviljon na Velesajmu

Cijepljenje na Velesajmu iz paviljona 6 već 2. studenog seli se u grijane paviljone 8a i 9. kako bi se ljudima što više olakšalo. Ponedjeljkom, srijedom i petkom, cijepljenje je od 8 do 12 sati, a utorkom i četvrtkom od 14:30 do 19 sati.

"Utorkom, četvrtkom i petkom organiziran je nastavak cijepljenja prvom dozom i docjepljivanja svim dostupnim vrstama cjepiva, a ponedjeljkom i srijedom organizirana je primjena treće doze u imunokompromitiranih osoba te docjepljivanje osoba koje su završile primarno cijepljenje", stoji na stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar'.

Nada Ferenčić Vrban moli one koji planiraju dolaziti da provjere da ne dolaze bez veze.

"Zna se dogoditi da nam dođe netko po tzv. booster dozu, no ne znaju da treba proći šest mjeseci od druge doze pa onda čekaju bez veze. Savjetujem svima da paze na raspored koji se svakodnevno ažurira na stranicama Nastavnog zavoda", zaključuje liječnica.