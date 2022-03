Iz NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar" objavili su na kojim će se mjestima građani Zagreba moći i dalje cijepiti.

Iz Nastavnog zavoda za jevno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" objavili su danas da je Cijepni punkt Velesajam s jučerašnjim danom prestao s radom.

Novi raspored cijepljenja je sljedeći:

• Mirogojska cesta 16, Velika dvorana, radit će ponedjeljkom i petkom od 16 do 19 sat

• Avenija Većeslava Holjevca 22 pri Domu zdravlja Zagreb - Centar, radit će ponedjeljkom, srijedom i petkom od 14 do 18 sati

Cijepljenje je dostupno i ostalim danima u tjednu u Cijepnoj ambulanti Službe za epidemiologiju, Mirogojska cesta 16, uz obaveznu prethodnu narudžbu putem elektronske pošte na adresi cijepljenjecovid@stampar.hr.

• Cijepni punktovi pri Domu zdravlja Zagreb – Istok (Sesvete, Ninska 16) i Domu zdravlja Zagreb – Zapad (Prečko 2a) radit će ponedjeljkom, srijedom i petkom od 14 do 18 sati

• Na cijepnom punktu u organizaciji HZJZ-a i ŠNZ Andrija Štampar (Rockfellerova 4) također je omogućen nastavak cijepljenja, i to srijedom od 16 do 20 sati

• Popis ljekarni u Gradu Zagrebu koje, uz prethodno naručivanje, osiguravaju uslugu cijepljenja može se naći na poveznici https://www.hljk.hr/novosti/popisljekarni-u-rh-u-kojima-se-provodi-cijepljenja-protiv-bolesti-covid-19-n230.

Drive in testiranje pri NZJZ "Dr. Andrija Štampar" (Mirogojska cesta 16) će od subote, 12. ožujka, raditi od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 11 sati, uz prethodno naručivanje putem platforme.