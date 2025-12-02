Šokantan poziv hitnim službama: "Orao mi je ispustio mačku na vjetrobransko staklo i razbio ga"

Vozačica u Sjevernoj Karolini prošla je bez ozljeda kada se leš mačke zabio u suvozačevu stranu njezina vjetrobranskog stakla na autocesti u blizini Nacionalnog parka Great Smoky Mountains.

U pozivu na broj 911 neidentificirana vozačica na američkoj cesti Route 74 u okrugu Swain, blizu Bryson Cityja, rekla je dispečerica da je bjeloglavi orao ispustio mačku, koja se onda zabila u njezino staklo.

Nije jasno je li mačka u srijedu ujutro iskliznula iz orlovih kandži ili je odbačena jednostavno zato što se velikoj ptici nije svidjela.

"Možda mi ne vjerujete, ali upravo mi je bjeloglavi orao ispustio mačku kroz vjetrobransko staklo", rekla je šokirana vozačica na snimljenom pozivu 911. "Potpuno mi je razbio vjetrobransko staklo."

Sve sumnje u vezi s pozivom s takvom pričom nestale su kada je dispečerica mirno odgovorila: "U redu. Iskreno vam vjerujem", a zatim se nasmijala.

Vozačica je prenijela da je još jedna osoba vidjela kako mačka pada i primijetila: "Rekao je: 'To je najluđa stvar koju sam ikad vidio.' Ja sam rekla: 'Je l' da?'" Dispečerica je ponudila neku utjehu rekavši: "O, moj Bože. Da vidim. Čula sam i luđe priče."

"Pa, ​​to je zastrašujuće", rekla je vozačica, na što je dispečerica odgovorila s još nervoznijim smijehom: "Da."

Nakon što je saznala lokaciju vozačice, dispečerica je rekla da će poslati prometnu patrolu da napiše izvješće. "Još jedno pitanje", kazala je dispečerica. "Je li mačka još živa?"

Vozačica je odgovorila da nije, ali je napomenula da je mačka bila uz cestu, a ne u automobilu.

"U redu, moram pitati samo da budem sigurna", rekla je dispečerica.

Kendrick Weeks, nadzornik Programa raznolikosti divljih životinja zapada pri Komisiji za resurse divljih životinja Sjeverne Karoline, rekao je da je mačka ispuštena na automobil mogla biti strvina s ceste koju je orao pokupio.

"Ali mogu uzeti životinje veličine mačke", rekao je. "Mnogo im je teže uzeti živu mačku nego mrtvu. Obično ne love nešto što im nije ukusno. A skupljanje ostataka je uobičajeno ponašanje kod bjeloglavih orlova."

Orlovi i druge grabljivice mogu ispustiti plijen iz nekoliko razloga, uključujući loš hvat ili otimanje plijena, a ptice pokušavaju spriječiti vlastite ozljede, dodao je Weeks.

Plijen se također može ispustiti ako grabljivicu uznemirava druga grabljivica ili ako plijen postane pretežak za daljnje nošenje.

Bjeloglavi orlovi rasprostranjeni su u SAD-u, pa su stoga nacionalna ptica i simbol države.

Njihove populacije rastu, a u Sjevernoj Karolini ima više od 200 parova koji se gnijezde. Ptice mogu težiti od 3 do 6,3 kilograma i imati raspon krila od 1,8 do 2,1 metra, rekao je Weeks za Associated Press.