Hamas razmatra ponuđeni prijedlog za primirje, Biden optimističan: "Blizu smo, ali još ništa nije gotovo"

Iz Pariza stiže nacrt primirja Izraela i Hamasa u pojasu Gaze. Primirje bi trajalo 40 dana, Izrael bi s napadima stao za vrijeme svetog muslimanskog mjeseca Ramazana. Hamas za sad razmatra prijedlog.

Izvori bliski pregovorima kažu da uključuje oslobađanje dijela talaca iz pojasa u zamjenu za stotine palestinskih zatočenika, povećanje humanitarne pomoći za Gazu i povlačenje izraelskih snaga iz naseljenih mjesta u enklavi.

"Nadam se da će se to dogoditi do početka vikenda, mislim do kraja vikenda. Tako mi barem kaže moj savjetnik za nacionalnu sigurnost, da smo blizu. Blizu smo, ali nismo još gotovi. I nadam se da ćemo do sljedećeg ponedjeljka imati prekid vatre", rekao je predsjednik SAD-a, Joe Biden.

