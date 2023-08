Eksplozija kod turističkog odredišta, sumnja se da je ruska mina: "Uzdigao se crni dim"

Vjeruje se da je riječ o ruskoj protubrodskoj mini, rekao je glasnogovornik ruske mornarice televiziji Digi24.

Civilna zaštita je objavila da nema ozlijeđenih. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, rumunjska mornarica onesposobila je pet ruskih mina u Crnom moru, rekao je glasnogovornik.

Costinesti je jako popularno turističko odredište na Crnom moru, oko 250 kilometara istočno od Bukurešta.

Romania, a mine apparently exploded this morning in Costinești, a Black Sea town near Constanța. pic.twitter.com/R3xmOsn2zW