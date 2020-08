Policija nije objasnila zašto je pucala u leđa 29-goddišnjaka koji je pokušavao prekinuti svađu dvije žene. Ured za pravosuđe savezne države Wisconsin pokrenuo je istragu ali još nije objavio detalje.

Afroamerikanac Jakob Blake na kojeg je policija u nedjelju pucala s leđa u gradu Kenoshi u američkoj saveznoj državi Wisconsin paraliziran je i "bori se za život", kazali su u utorak članovi njegove obitelji i odvjetnici.

Policija je u nedjelju slijedila Blakea spuštenih dugih cijevi da bi jedan od policajaca potom otvorio vatru, ranivši ga u leđa dok se vraćao u svoj automobil.

Ranjavanju su u automobilu svjedočila trojica Blakeovih sinova, stara tri, pet i osam godina, kaže odvjetnik Ben Croup koji zastupa Blakeovu obitelj.

Pucnjavu je snimio prolaznik, a snimka se ubrzo proširila po društvenim mrežama, potaknuvši bijes građana zbog novog u nizu slučajeva u kojem se policiju optužuje za rasistički motivirano nasilje prema Afroamerikancima.

WARNING: Police fire several shots at point blank range towards the back of an unarmed Black man walking away and into a car in #Kenosha Wisconsin. Neighbors report that he was trying to break up a fight between 2 women. Why the use of lethal force? pic.twitter.com/Y0RWQ1y9Jn