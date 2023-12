"Naš je svijet postao nestabilan i surov": Snažna poruka njemačkog kancelara o godini koja slijedi

"Možemo se nositi s preprekama", poručio je socijaldemokratski čelnik Olaf Scholz u svom novogodišnjem govoru naciji.

"To ne čini izazove našeg vremena ništa manjima”, pokazuje tekst njegovog govora, objavljen dan unaprijed.

"Razumijevanje da su svi potrebni čini nas snažnima", poručio je Scholz.

"Najviši istraživač kao i gerijatrijska medicinska sestra, policajka kao i dostavljač, umirovljenik kao i mladi stažist. Ako to shvatimo, ako se tako odnosimo jedni prema drugima, ne moramo se bojati za budućnost", ustvrdio je kancelar.

Govorio je o brigama Nijemaca: "Čim je završila pandemija covida-19, Rusija je započela svoj neumorni rat u središtu Europe".

Nedugo potom, sredinom 2022., ruski predsjednik Vladimir Putin isključio je plin Njemačkoj, potaknuvši energetsku krizu u najvećem europskom gospodarstvu. Nakon toga, ove jeseni, dogodio se brutalni teroristički napad Hamasa na Izrael, nastavio je kancelar.

"Naš je svijet postao nestabilan i surov te se mijenja nevjerojatnom brzinom", kazao je Scholz, naglasivši da se stoga mora mijenjati i Njemačka.

"Za neke je to također uzrok nezadovoljstva. Primam to k srcu", rekao je, dodavši: "No u isto vrijeme znam: mi u Njemačkoj ćemo to nadići".

Scholzov ranije snimljen govor bit će objavljen na njemačkim televizijama u nedjelju navečer. U njemu on poručuje i kako želi značajno investirati u budućnost, posebno u prometnu infrastrukturu.

Nedavne ankete pokazuju da je većina Nijemaca nezadovoljna Scholzovim vodstvom, a da raste podrška krajnjoj desnici koja raste na valu visoke inflacije i strahova od migracija, piše agencija dpa.