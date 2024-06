VIDEO Naručili paket, prestravili se kad su vidjeli što je izvirilo iz njega: Sve su snimili

Dvoje softverskih inženjera naručili su Xbox, a u Amazonovu paketu im je stigla kobra. Sve su snimili, uz očevice koji su bili prisutni, a očitovala se i prozvana kompanija.

Par u Bengaluruu bio je užasnut kad im je stigla njihova Amazonova isporuka koja je sadržavala živu kobru umjesto Xbox kontrolera koji su naručili. Zapanjujući incident prikazuje otrovnu zmiju zarobljenu u traci za pakiranje, koja se ne može osloboditi.

Video koji je brzo postao viralan počinje Amazonovim paketom u crvenoj kanti, a zatim prikazuje kobru, upletenu u crnu ljepljivu traku označenu logotipom Amazon Prime, dok se bori da pobjegne, piše Economic Times.





"Obitelj je naručila Xbox kontroler na Amazonu i na kraju je dobila živu kobru u Sarjapur Roadu. Srećom, zmija otrovnica bila je zalijepljena za traku za pakiranje", navodi se u objavi videa na X-u.

In a shocking incident, a family on Sarjapur Road received a live Spectacled Cobra with their Amazon order for an Xbox controller. The venomous snake was fortunately stuck to packaging tape, preventing harm. #ITReel #Sarjapur #AmazonOrder #SnakeInAmazonOrder pic.twitter.com/EClaQrt1B6

Kobra, veoma otrovna vrsta zmija koja je autohtona u Karnataki, uhvaćena je i puštena u prirodu, podalje od javnih područja.

Žena je kritizirala Amazon zbog njihova propusta u sigurnosti i za nju i za dostavljača, koji je direktno predao paket njoj i njenom partneru.

Kao odgovor na incident, Amazon Help se oglasio na X-u: "Žao nam je zbog neugodnosti koje ste imali s Amazonovom narudžbom. Željeli bismo da se ovo provjeri."

We're sorry to know about the inconvenience you've had with the Amazon order. We'd like to have this checked. Please share the required details here: https://t.co/l4HOFy5vie, and our team will get back to you soon with an update.



-Sairam