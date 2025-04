Poljski i saveznički zrakoplovi aktivirani su rano u nedjelju kako bi osigurali sigurnost poljskog zračnog prostora nakon što je Rusija pokrenula zračne udare ciljajući zapadnu Ukrajinu, priopćilo je Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.

"Poduzeti koraci usmjereni su na osiguranje sigurnosti u regijama koje graniče s rizičnim područjima", priopćilo je Zapovjedništvo na X-u.

Cijela Ukrajina bila je pod upozorenjem na zračni napad od 02:00 GMT u nedjelju nakon što su ukrajinske zračne snage upozorile na ruske raketne napade.

Najmanje tri osobe su ozlijeđene, a nekoliko je požara izbilo u Kijevu rano u nedjelju nakon ruskog raketnog napada, rekli su gradonačelnik i vojna uprava ukrajinske prijestolnice.

