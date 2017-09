Španjolska vlada smatra da je onemogućila glasovanje na referendumu u Kataloniji elektroničkim putem nakon što je policija u subotu upala u telekomunikacijski centar regionalne vlade, no vlast u Barceloni tvrdi da će u nedjelju biti referenduma o nezavisnosti.

Noćas bi pak moglo doći do tenzija između policije koja nastoji zauzeti škole u kojima su se zabarikadirali pobornici referenduma pokušavajući ih zadržati do jutra i početka glasovanja. Civilna garda je ušla u informacijski centar u Barceloni te ondje namjerava ostati do ponedjeljka izvršavajući nalog suda koji je zabranio održavanje glasovanja.

"Blokiranjem instalacija tehnološkog centra katalonske vlade zadan je udarac u cilju izbjegavanja elektroničkog glasovanja", rekao je glasnogovornik vlade Iñigo Méndez de Vigo, ujedno španjolski ministar obrazovanja, kulture i sporta.

"Tom akcijom je pravna država olakšala poništenje ovog nezakonitog referenduma".

Policija ušla u centre za glasanje

U subotu popodne počela je padati kiša u Barceloni no onda je stala. Kiša bi mogla nastaviti padati noćas dok su stotine zagovornika referenduma zabarikadirani u školama koje nastoje držati otvorenima do 9 sati ujutro. Tada se očekuju prvi birači iako je policija poručila kako se one moraju isprazniti.

Organizacije koje zagovaraju odcjepljenje od Španjolske, međutim, odbijaju ih napustiti te pozivaju stanovnike da u njima nastave provoditi aktivnosti nevezane za referendum kako bi imali opravdanje zašto su otvorene.

U petak nakon što je završila redovna nastava roditelji djece i druge osobe krenule su s organiziranjem radionica poput rezanja pršuta, igranja šaha i ostalih aktivnosti kako bi prostorije mogle ostati otvorene do početka glasovanja.

Policija je tijekom subote ušla u 1.300 od ukupno 2.315 centara predviđenih za glasovanje. Tijekom večeri i noći očekuje se "borba" za preostale. Više organizacija počet će prosvjede nastojeći mirnim otporom spriječiti ulazak policije. I jedna i druga strana suzdržavaju se od nasilja želeći pokazati svijetu da provode demokratske mjere. Policija izvršava nalog suda pozivajući se na pravnu državu dok prosvjednici ističu pravo na samoodređenje naroda.

Diljem Barcelone na zgradama su istaknute katalonske zastave koje simboliziraju nezavisnost, a sa prozora i balkona vise transparenti na kojima piše "Da".

"Neka svi budu mirni, sutra ćemo glasati"

"Ne znam da li je namjera vlade u Madridu kolaps regionalne vlade, no neka svi budu mirni, sutra ćemo glasovati", istaknuo je glasnogovornik katalonske vlade Jordi Turull osvrnuvši se na zauzimanje telekomunikacijskog centra.

Zasad je nepoznato kako bi birači mogli glasovati nakon blokade tog centra i policijskog zauzimanja škola. Nije isključeno niti glasovanje na ulicama premda policija ima nalog zaplijeniti sav materijal vezan za referendum. Vlada u Madridu vjeruje da će se pokušaj referenduma transformirati u prosvjed na kojem će sve ostati.

Diljem Španjolske održavaju se prosvjedi protiv referenduma ali i za njega. U sjevernim pokrajinama Galiciji i Baskiji više tisuća ljudi maršira podržavajući pobornike referenduma u Kataloniji. Upravo su te dvije pokrajine, zajedno s Katalonijom, uporišta separatizma u Španjolskoj.

S druge strane tisuće sa španjolskim zastavama i povicima "Španjolska ujedinjena, nikada neće biti poražena" koračaju Madridom, Ibizom, Valencijom, Santanderom, Gijónom i drugim gradovima. Ondje su na prozorima istaknute španjolske zastave.

Prema španjolskom ustavu na snazi od 1978., kada je uvedena demokracija u Španjolsku a Katalonija dobila status jedne od 17 autonomnih pokrajina, ovakvi referendumi dopušteni su jedino na razini čitave Španjolske čime se brani njena cjelovitost. (Hina)