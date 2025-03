Napadnut ministar: "Prišao mi je s leđa, udario me i prijetio nabijanjem na kolac"

Srpski ministar kulture Nikola Selaković tvrdi da je fizički napadnut u Beogradu, ali da se osjeća dobro i kaže da je prijavio slučaj policiji.

"Nepoznata osoba me je napala s leđa, išao sam navečer iz svojeg stana u posjet roditeljima", rekao je Nikola Selaković gostujući na RTS-u govoreći o napadu koji se dogodio 7. ožujka navečer.

Kazao je i da je osoba koja ga je napala pri tome psovala i prijetila "nabijanjem na kolac", misleći na, kako je rekao, "nas iz Srpske napredne stranke (SNS)".

Podržavatelji SNS-a Foto: Cropix

"Udario me..."

Selaković je rekao da mu je nepoznati počinitelj prišao s leđa: "Kad sam se okrenuo da razgovaram s njim, on me je udario i pobjegao. Udario me je u predjelu glave, s lijeve strane nosa", kazao je Selaković i dodao da je zaradio ozljedu u predjelu lijeve sljepoočnice i da su mu naočale pale pri udarcu.

Selaković je rekao i da je uzeo popis ozljeda nakon pregleda kod liječnika te da je slučaj prijavio policiji.

Nikola Selaković Foto: Dejan Rakita/Pixsell

"Misle da su time riješili neki problem"

Napad su osudili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer u ostavci Miloš Vučević i ministrica pravde Maja Popović te ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević, javlja Radio Slobodna Europa.

''Želim vas pozvati da sačuvamo mir jer pristojnu Srbiju ne mogu pobijediti. Napali su i ministra Selakovića. Misle da su time riješili neki problem. Nisu. Samo su pokazali još jednom što stvarno misle o demokraciji u zemlji i kako bi se odnosili prema ljudima koji drugačije razmišljaju od njih'', rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić Foto: Afp

Popović je najoštrije osudila napad na Selakovića, navodeći da je "zgranuta jer je član Vlade Srbije pretučen nasred ulice u centru Beograda": "Vjerujem da će odgovorni za ovaj napad biti ubrzo otkriveni i procesuirani. Fizički napad na dužnosnika zasigurno je posljedica atmosfere linča i nasilja koju opozicijski političari provode prema onima koji drugačije misle."

Vučević je rekao da očekuje hitnu reakciju nadležnih tijela, a Milićević je osudio napad i ocijenio da to direktan napad ne samo na jednog čovjeka, već i na institucije države Srbije, demokraciju, pravo na drugačije mišljenje i osnovne civilizacijske vrijednosti.

