Gomila napala humanitarni konvoj s predsjednikom i svjetskim diplomatima: Za taoce uzeli 17 vojnika, ne zna se gdje su

Humanitarni konvoj koji je predvodio ekvadorski predsjednik Daniel Noboa napadnut je u nedjelju navečer, a 17 vojnika je uzeto za taoce, izjavila je glasnogovornica vlade.

Carolina Jaramillo rekla je da je konvoj, u kojem su bili diplomati UN-a i EU-a, dostavljao pomoć zajednicama pogođenima nacionalnim prosvjedom kada ga je iz zasjede napalo oko 350 ljudi. Na konvoj su bacali molotovljeve koktele.

Najveća udruga za prava autohtonog stanovništva u zemlji koja predvodi štrajk zbog smanjenja subvencija za gorivo izjavila je da je netko od oružanih snaga ubio jednog njezinog tijekom prosvjeda.

Regionalni predstavnik Vijeća UN-a za ljudska prava Jan Jarab pozvao je na "hitni dijalog" nakon nasilnih djela i istragu o smrti i ozljedama.

Napad na konvoj humanitarne pomoći u Ekvadoru Foto: X/Daniel Noboa

Objavljujući na X-u, Noboa je pokazao fotografije razbijenih vjetrobranskih stakala i prozora na automobilima u svom envoyeru.

"Opiru se napretku Ekvadora i odabrali su nasilje", rekao je Noboa, misleći na naoružane prosvjednike. "Ekvador ne može ići unatrag."

Se resisten a que Ecuador avance y eligieron la violencia.



Ayer emboscaron en Otavalo otro convoy humanitario que yo mismo lideré junto a delegados de la ONU, la UE, el embajador de Italia y el nuncio apostólico. Nos respondieron con violencia.



Rekao je da s njim putuju talijanski veleposlanik i visoki vatikanski diplomat u Ekvadoru, zajedno s delegatima UN-a i EU-a.

Daniel Noboa, predsjednik Ekvadora Foto: Facebook/Daniel Noboa

Talijanski veleposlanik u Quitu Giovanni Davoli potvrdio je incident. U izjavi je rekao da nije ozlijeđen, dodajući da "oštro osuđuje ovaj teroristički čin usmjeren protiv ekvadorskog šefa države".

Jaramillo je također rekla da je tijekom napada oteto 17 vojnih osoba i da se ne zna gdje se nalaze. Napad se dogodio u Cotacachiju, u provinciji Imbabura.

Ekvadorske oružane snage optužile su prosvjednike za ozljeđivanje 12 vojnika i otmicu 17 drugih, koje drže kao taoce.

Vojska je optužila napadače iz zasjede da su "terorističke skupine". Dijeleći grafičke slike vojnika s krvlju na licima, upozorili su da "takva djela neće proći nekažnjeno", piše BBC.

Jamarillo je rekla da odgovorni ne predstavljaju Ekvadorce, već su kriminalci.

Nasilni sukobi u Ekvadoru

U Ekvadoru su izbili nasilni sukobi zbog naglog porasta cijena goriva.

Najveća organizacija za prava autohtonih naroda u zemlji, Konfederacija autohtonih nacionalnosti Ekvadora (Conaie), pozvala je na neograničeni nacionalni štrajk u znak prosvjeda protiv predsjednikove odluke o smanjenju subvencija za gorivo.

Conaie tvrdi da je jedan pripadnik autohtone zajednice, Efrain Fuerez, tri puta upucan i umro u bolnici u Cotacachiju. U objavi na X-u opisali su njegovo tijelo kao "izrešetano" mecima, nazvavši to "državnim zločinom, počinjenim po naređenju Daniela Noboe".

U zasebnoj objavi, Conaie je negirao da su teroristi ili kriminalci te rekao da "pravi teror nameće vlada svojom represijom".

Ekvadorska policija i oružane snage nisu komentirale tvrdnje o Fuerezovoj smrti.

Ekvadorsko tužiteljstvo priopćilo je da će pokrenuti istragu o "navodnoj smrti".

U osam od 24 pokrajina proglašeno je izvanredno stanje, a u pet od njih policijski sat.

Predsjednik Noboa tvrdio je da iza demonstracija stoji venezuelanski kartel Tren de Aragua te je upozorio da će prosvjednici koji prekrše zakon biti optuženi za terorizam i ići u zatvor na 30 godina.

Conaie je predvodio demonstracije u kojima su svrgnuta tri predsjednika između 1997. i 2005. godine.