Policija istražuje smrt osmogodišnje djevojčice koju je tijekom vikenda u Chicagu ubio zalutali metak. Nudi se novčana nagrada za kvalitetne informacije.

Osmogodišnja Melissa šetala je sa svojim skrbnikom u subotu poslijepodne kada su čuli pucnjeve. Istražitelji kažu da je skrbnik rekao da je dijete pogođeno metkom u glavu.

Djevojčica je prevezena u bolnicu Stroger gdje je preminula. Ni djevojčica ni njezin skrbnik nisu bili meta, kazala je policija. Naime, 26-godišnji muškarac, za kojeg policija kaže da je bio meta, izlazio je iz trgovine kada su policiji otprije poznati prijestupnici ispalili hitac u njega, pogodivši ga u donji dio leđa, navodi policija. Nalazi se u kritičnom stanju u lokalnoj bolnici, priopćila je policija.

''Danas smo se probudili uz vijest o ubojstvu osmogodišnje Melisse u Little Villageu. Amy i ja šaljemo najiskreniju sućut obitelji i zajednici", kazala je gradonačelnica Chicaga Lori Lightfoot na Twitteru.

We wake today to the murder of 8-year-old Melissa in Little Village.



Amy and I send our sincerest condolences to this heartbroken family and shattered community.